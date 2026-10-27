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पंचायतीराज चुनाव 2026 का दूसरा चरण कल, जयपुर व अजमेर से मतदान दल रवाना

प्रशिक्षण के लिए जाते मतदान दल ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू/अजमेर/जयपुर: पंचायतीराज चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग बुधवार को राजस्थान के झुंझुनू सहित 22 जिलों में होगी. जिले की छह पंचायत समितियों में 28 अक्टूबर को मतदान होगा. जिलों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल मंगलवार को रवाना हुए. झुंझुनू जिले के सेठ मोतीलाल कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण एवं रवानगी कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार गर्ग मौजूद रहे. प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना किया गया. जयपुर में मंगलवार को मतदान दल श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीकर रोड से रवाना हुए. अंतिम प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया और ईवीएम संचालन की जानकारी देकर चुनाव सामग्री दी गई. जयपुर में पांच पंचायत समितियों के लिए 413 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.