पंचायतीराज चुनाव 2026 का दूसरा चरण कल, जयपुर व अजमेर से मतदान दल रवाना
मतदान दलों की रवानगी के साथ जिले में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.
Published : October 27, 2026 at 2:28 PM IST
झुंझुनू/अजमेर/जयपुर: पंचायतीराज चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग बुधवार को राजस्थान के झुंझुनू सहित 22 जिलों में होगी. जिले की छह पंचायत समितियों में 28 अक्टूबर को मतदान होगा. जिलों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल मंगलवार को रवाना हुए. झुंझुनू जिले के सेठ मोतीलाल कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण एवं रवानगी कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार गर्ग मौजूद रहे. प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना किया गया. जयपुर में मंगलवार को मतदान दल श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीकर रोड से रवाना हुए. अंतिम प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया और ईवीएम संचालन की जानकारी देकर चुनाव सामग्री दी गई. जयपुर में पांच पंचायत समितियों के लिए 413 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान दलों को मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन नियमों, आवश्यक दस्तावेजों, मतदाताओं की पहचान और मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मतदान के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पूरी पालना सुनिश्चित की जाए. सभी मतदान कर्मी निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करते हुए पारदर्शिता बनाए रखें, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहे.
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राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि जिले की 6 पंचायत समितियों में 28 अक्टूबर को मतदान होना है. इसके लिए प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं. उन्होंने मतदान दलों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने तथा मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए. जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.
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उन्होंने आमजन से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी से लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी. मतदान दलों की रवानगी के साथ ही जिले में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.
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जयपुर में पांच पंचायत समितियों में होंगे चुनाव: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि आमेर, अमरसर, जालसू, रामपुरा डाबड़ी और शाहपुरा में 3 लाख 78 हजार 364 मतदाता गांव की सरकार चुनेंगे. इनमें 1,97,323 पुरुष, 1,81,040 महिला और एक अन्य मतदाता हैं.अमरसर के 77, आमेर के 113, जालसू के 81, रामपुरा डाबड़ी के 78 और शाहपुरा के 63 दल चेक पोस्ट पर उपस्थिति दर्ज कर केंद्रों पर पहुंचे. रामपुरा डाबड़ी में एक सहायक दल भी रवाना हुआ. जिला परिषद वार्ड 11-14 और 51-57 तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए बुधवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. पंच-सरपंच के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन, 30 अक्टूबर को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी. उपसरपंच चुनाव 31 अक्टूबर को होगा. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की सभी चरणों की मतगणना 20 नवंबर को भवानी निकेतन कॉलेज में होगी.
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अजमेर में जिप के 18 और पंस के 98 वार्डों में होगी वोटिंग: दूसरे चरण में जिला परिषद के 18 वार्ड और 5 पंचायत समितियों के 98 वार्डों के लिए वोटिंग होगी. सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान 30 अक्टूबर को निर्धारित है. पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की मतदान केंद्रों के लिए रवानगी शुरू हो गई है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि तैयारियां पूर्ण हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. इस बार एक मतदाता दो वोट डालेगा - एक जिला परिषद सदस्य के लिए और दूसरा पंचायत समिति सदस्य के लिए.
इन वार्डों में होंगे मतदान: जिला परिषद के 18 वार्ड - वार्ड 1, 4, 5 (अजमेर ग्रामीण-बडल्या), वार्ड 9,10,11 (भिनाय), वार्ड 20,21,22 (अरांई), वार्ड 23 (अरांई-सिलोरा), वार्ड 26,27,28 (बडल्या-अजमेर ग्रामीण), वार्ड 29-32 (सिलोरा) और वार्ड 33 (अजमेर ग्रामीण-सिलोरा).
पंचायत समिति वार बूथ - अजमेर ग्रामीण (नांद को छोड़कर) - 25 ग्राम पंचायत, 18 वार्ड, 109 बूथ. बडल्या - 25 पंचायत, 17 वार्ड, 87 बूथ. सिलोरा - 36 पंचायत, 27 वार्ड, 154 बूथ. अरांई - 23 पंचायत, 17 वार्ड, 86 बूथ. भिनाय - 30 पंचायत, 19 वार्ड, 116 बूथ.