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वीडीओ से बोले दिलावर- तीन दिन क्या गड्ढे खोदने जाते हो...बूंदी की पंचायत में बदहाल सफाई व्यवस्था देख भड़के मंत्री

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार सुबह चडी पंचायत में सफाई अभियान की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर मंत्री हैरान रह गए. गांव की गलियों में गंदगी के ढेर लगे थे. जगह-जगह कचरा फैला था. बदहाल सफाई व्यवस्था देख मंत्री नाराज हो गए. उन्होंने तत्काल पंचायत सचिव को फोन लगाया तथा कार्यप्रणाली पर तीखी नाराजगी जताई. फोन पर मंत्री ने ग्राम विकास अधिकारी से पूछा, कितने दिन में गांव आते हो? तुम्हें पता भी है कि तुम ग्राम विकास अधिकारी हो? अधिकारी ने जवाब दिया कि उसके पास दूसरी पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार भी है. वह दोनों पंचायतों में दो-दो दिन जाता है. इस पर मंत्री का पारा और चढ़ गया. उन्होंने तल्खी भरे लहजे में कहा, दो दिन यहां, दो दिन वहां… फिर बाकी तीन दिन क्या गड्ढे खोदने जाते हो?

बूंदी: पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का शनिवार सुबह जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र के औचक निरीक्षण पर पहुंचे. गांवों में पसरी गंदगी, कागजों में चल रहे सफाई अभियान और सरकारी स्कूलों में गिरते नामांकन को देखकर मंत्री गुस्सा हो गए. मंत्री ने मौके से ग्राम विकास अधिकारी को फोन लगाकर खरी-खोटी सुनाई. मंत्री ने कहा, तुम गांव आते ही नहीं हो, पूरा गांव गंदगी से भरा पड़ा है.

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केवल कागजों में सफाई अभियान: मंत्री ने साफ कहा कि पंचायत प्रशासन केवल कागजों में सफाई अभियान चला रहा है, जबकि धरातल पर हालात बेहद खराब हैं. उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी गांवों में नियमित रूप से पहुंचते तो यह स्थिति नहीं बनती. मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. इस दौरान पंचायत में सफाई ठेके और सफाई कर्मियों के भुगतान को लेकर भी शिकायतें सामने आईं. मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित सफाई ठेकेदार फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता के पैसों से चलने वाली योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुकेश माहेश्वरी और अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा भी मौजूद थे.

अधिकारियों को निर्देश देते मंत्री दिलावर (ETV Bharat Bundi)

गिरते नामांकन पर जताई नाराजगी: मंत्री दिलावर की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी खुलकर सामने आई. मंत्री दिलावर ने चडी पंचायत स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया तो पाया कि करीब दो हजार की आबादी वाले गांव के सरकारी विद्यालय में केवल छह बच्चों का नामांकन है. इस पर मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन कर कड़ी नाराजगी जताई. मंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर भवन, संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, इसके बावजूद नामांकन लगातार घट रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर अभिभावकों से संवाद किया जाए. सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. मंत्री के निरीक्षण से पंचायत और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच दिया. भाजपा महामंत्री योगेंद्र श्रृंगी, पूर्व अध्यक्ष कालू लाल जांगिड़, मंडल अध्यक्ष विनोद नामा आदि मौजूद थे.

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