पंचायती राज मंत्री बोले- लोकतंत्र के हत्यारे दे रहे इसे बचाने की सीख, समय पर चुनाव कराने का दिलाया भरोसा
मंत्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और नियमों की पालना के साथ समय पर चुनाव कराएगी.
Published : April 1, 2026 at 8:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. इसी बीच पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज कैसा समय आ गया है कि लोकतंत्र के हत्यारे ही इसे बचाने की बात कर रहे हैं. उन्होंने साफ तौर पर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगाए गए आपातकाल का हवाला देते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए.
मदन दिलावर ने कहा कि 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था. बड़े-बड़े नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में पंचायत चुनाव 17 साल तक नहीं कराए गए. ऐसे में आज वही लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो पूरी तरह विरोधाभासी है.
पढ़ें: डोटासरा बोले: निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे
समय पर चुनाव कराने का दावा: मंत्री दिलावर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और नियमों की पालना के साथ समय पर चुनाव कराएगी. उन्होंने कहा कि सरकार विधिवेत्ताओं की सलाह लेकर संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप आगे बढ़ रही है और चुनाव में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी.
ग्रामीण सत्ता की अहमियत: पंचायती राज चुनाव ग्रामीण स्तर पर सत्ता संतुलन तय करने वाला बड़ा राजनीतिक मंच है, जो आगे चलकर राज्य की राजनीति में भी प्रभाव डालता है. इसी कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल मानकर तैयारी में जुटी हुई हैं. हालांकि, सरकार के समय पर चुनाव कराने के दावे और विपक्ष के आरोपों के बीच प्रदेश की राजनीति अभी से ही पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है.