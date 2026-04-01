ETV Bharat / state

पंचायती राज मंत्री बोले- लोकतंत्र के हत्यारे दे रहे इसे बचाने की सीख, समय पर चुनाव कराने का दिलाया भरोसा

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. इसी बीच पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज कैसा समय आ गया है कि लोकतंत्र के हत्यारे ही इसे बचाने की बात कर रहे हैं. उन्होंने साफ तौर पर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगाए गए आपातकाल का हवाला देते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए. मदन दिलावर ने कहा कि 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था. बड़े-बड़े नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में पंचायत चुनाव 17 साल तक नहीं कराए गए. ऐसे में आज वही लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो पूरी तरह विरोधाभासी है. दिलावर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)