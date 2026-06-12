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स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही पर कई अफसरों पर गिरी गाज, बीडीओ समेत 11 ग्राम विकास अधिकारियों पर एक्शन

पंचायत राज मंत्री ने पंचायत समिति केशवरायपाटन के विकास अधिकारी (बीडीओ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर कर दिया गया है. वहीं पंचायत समिति तालेड़ा के विकास अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखते हुए उनका मुख्यालय भी जयपुर निर्धारित किया गया है. इसके अलावा हिंडोली, तालेड़ा और केशवरायपाटन के विकास अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत 16 सीसीए की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है.

बूंदी : शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बूंदी जिले में प्रशासनिक जवाबदेही और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत राज विभाग में हड़कंप मचा दिया है. जिले की केशवरायपाटन, तालेड़ा और हिंडोली पंचायत समितियों में स्वच्छता कार्यों और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं तथा लापरवाही को देखते हुए मंत्री ने एक साथ कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.

मंत्री दिलावर के निर्देश पर तीनों पंचायत समितियों के संबंधित नोडल अतिरिक्त विकास अधिकारियों और सहायक अभियंताओं के खिलाफ भी 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है. इतना ही नहीं, संबंधित ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बड़ा एक्शन लेते हुए तालेड़ा, केशवरायपाटन और हिंडोली पंचायत समितियों के ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. साथ ही जिला स्तर पर कार्यरत स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक (डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर) के खिलाफ भी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं. कार्रवाई का दायरा केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा. पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत जमीतपुरा और सुवास, केशवरायपाटन की ग्राम पंचायत रडी एवं भीया तथा हिंडोली की ग्राम पंचायत धोबड़ा के प्रशासकों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है. वहीं ग्राम पंचायत देलूंदा, सिंता, तीरथ, चडी, गुडली और लेसरदा के प्रशासकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

11 ग्राम विकास अधिकारी निलंबित : सबसे बड़ी कार्रवाई ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ देखने को मिली. केशवरायपाटन की ग्राम पंचायत गुडली, चडी, रडी, भीया एवं लेसरदा, तालेड़ा की ग्राम पंचायत देलूंदा, सिंता, तीरथ, सुवास एवं जमीतपुरा तथा हिंडोली की ग्राम पंचायत धोबड़ा के कुल 11 ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. इनके खिलाफ भी 16 सीसीए के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं. सभी निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों का मुख्यालय अन्य पंचायत समितियों में निर्धारित किया गया है. मंत्री मदन दिलावर ने इन 11 ग्राम पंचायतों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्त आयोग एवं स्वच्छता मद के तहत खर्च की गई राशि का संपूर्ण ब्योरा भी तलब किया है. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सात दिन के भीतर यह स्पष्ट करें कि किस कार्य और किस मद में कितनी राशि खर्च की गई तथा उससे संबंधित समस्त पत्रावलियां प्रस्तुत करें.

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मंत्री के निरीक्षण में मिली थी अनियमितताएं : कुछ दिन पूर्व शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बूंदी जिले की केशवरायपाटन, तालेड़ा और हिंडोली पंचायत समितियों का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान कई ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था बेहद खराब और प्रशासनिक कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं पाई गई थी. इस स्थिति पर मंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट संकेत दिए थे कि जनता के हितों से खिलवाड़ और सरकारी योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रदेश में पहली बार किसी जिले में इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और पंचायत स्तर के जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई किए जाने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.