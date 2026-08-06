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मंत्री दीपक प्रकाश ने ली MLC पद की शपथ, बोले उपेंद्र कुशवाहा- कोई देरी नहीं हुई

दीपक प्रकाश का मंत्री पद बच जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण कर ली है. पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट..

Deepak Prakash
दीपक प्रकाश का शपथ ग्रहण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 6, 2026 at 8:44 PM IST

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पटना: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण कर ली. विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर आरएलएम अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के कई अन्य नेता भी मौजूद थे.

दीपक प्रकाश बन गए एमएलसी: पंचायती राज मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने अब तक मंत्री बने हुए थे. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वहां भी सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब भी मांगा है.

दीपक प्रकाश ने MLC पद की शपथ ली (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट में मामला: इसी बीच बीजेपी के विधान पार्षद देवेश कुमार से इस्तीफा लेकर उनके सीट पर दीपक प्रकाश को सदस्य बनाया गया है. एक दिन पहले ही कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने उनको मनोनयन पर मुहर लगाई थी.

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दीपक प्रकाश बन गए एमएलसी (ETV Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा का विपक्ष को जवाब: उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने पर एनडीए नेताओं के प्रति आभार भी जताया. विपक्ष की ओर से परिवारवाद का आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए. बिहार में विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया है.

"दीपक प्रकाश को विधान परिषद बनाने के लिए एनडीए के तमाम घटकों के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं. एमएलसी बनाने में कहीं कोई विलंब नहीं हुआ है. जहां तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई का सवाल है तो जो लोग अदालत गए हैं, वह जाने. अब दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं."- उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

भूमिहार एमएलसी की सीट लेने पर क्या बोले?: भूमिहार (देवेश कुमार) एमएलसी से इस्तीफा ले लेकर कुशवाहा (दीपक प्रकाश) को सीट दिए जाने को लेकर लग रहे आरोप पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 'जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया था, उस समय क्या हुआ था, वह भी देख लेना चाहिए.'

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