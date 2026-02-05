ETV Bharat / state

'पंचायत चुनाव से नहीं डर रही सरकार', पंचायती राज मंत्री बोले- जनता को गुमराह कर रही भाजपा

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि सरकार पंचायत चुनाव टालने से डर रही है.

ANIRUDH SINGH ON PANCHAYAT ELECTION
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (FACEBOOK@ANIRUDH SINGH)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 7:38 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 10:02 PM IST

सोलन: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सरकार की स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव से किसी भी तरह नहीं डर रही है और भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं. मंत्री ने कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए अनावश्यक मुद्दे खड़े कर रही है.

'भाजपा के आरोप बेबुनियाद'

गुरुवार को सोलन पहुंचे अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि सरकार पंचायत चुनाव टालने से डर रही है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कभी भी पार्टी सिंबल पर नहीं होते और न ही पहले कभी हुए हैं. ऐसे में भाजपा द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना पूरी तरह भ्रामक है.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV BHARAT)

सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह स्पष्ट

मंत्री ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार ने पूरी गंभीरता से अध्ययन किया. इसके बाद कैबिनेट में सभी मंत्रियों से चर्चा की गई और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से विचार-विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी डर के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते हालात सामान्य नहीं हैं. लाहौल-स्पीति, किन्नौर और शिमला जैसे क्षेत्रों में सड़कों के बंद होने से कई पंचायतों और गांवों का संपर्क कटा हुआ है. ऐसे हालात में चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं था, इसी कारण सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार किया.

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार काम कर रही है. हालांकि प्रदेश पर वित्तीय बोझ अधिक होने के कारण अभी तुरंत कोई फैसला नहीं लिया जा सका है, लेकिन हालात सुधरते ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से बागवानों को होगा नुकसान

अनिरुद्ध सिंह ने सेब आयात और इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भाजपा के दावों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सेब आयात खोलने और ड्यूटी घटाने का असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में सेब से करीब 5000 करोड़ रुपये का राजस्व जुड़ा है. उन्होंने कहा कि बागवानों और किसानों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा. मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा किसानों और बागवानों को गुमराह किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के सातों सांसद विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कोई ठोस पहल नहीं कर पा रहे हैं.

Last Updated : February 5, 2026 at 10:02 PM IST

