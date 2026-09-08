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पंचायती राज इंजीनियर्स यूनियन ने 10 सितंबर तक हड़ताल किया स्थागित, पंचायत मंत्री के आश्वासन पर संगठन ने लिया फैसला

पंचायत मंत्री के आश्वासन के बाद पंचायती राज इंजीनियर्स यूनियन ने 10 सितंबर तक हड़ताल को स्थागित कर दिया.

Panchayati Raj Engineers Union strike deferred.
पंचायती राज इंजीनियर्स यूनियन की हड़ताल स्थगित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2026 at 8:14 PM IST

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रोहतकः प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के आश्वासन के बाद हरियाणा पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन ने 10 सितंबर तक हड़ताल स्थगित कर दी है. यह हड़ताल 8 से 10 सितंबर तक होनी थी. मंगलवार को एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग रोहतक के जिला विकास भवन में हुई. मीटिंग की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव ने की.

तकनीकि पदों को कम करने का विरोधः हरियाणा पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग के प्रस्तावित पुनर्गठन व रेशनलाइजेशन के विरोध में जेई, एसडीओ व एक्सईएन आंदोलनरत हैं. एसोसिएशन विकास एवं पंचायत विभाग के कमिश्नर राजन गुप्ता के उन प्रस्तावों का विरोध कर रही है जिनमें तकनीकी पदों और जूनियर इंजीनियर्स के स्वीकृत पदों को कम करने की बात कही गई है.

पंचायती राज इंजीनियर्स यूनियन ने 10 सितंबर तक हड़ताल को किया स्थागित (ETV Bharat)

सभी 809 स्वीकृत पदों को बरकरार रखने की मांगः एसोसिएशन की मांग है कि पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग को लोक निर्माण विभाग व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तर्ज पर एक स्वतंत्र और मजबूत तकनीकी विंग बनाया जाए. इसी के साथ इंजीनियर-इन-चीफ का पद स्वीकृत करने, कम से कम चार मुख्य अभियंता के पद रखने, अधीक्षण अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के सभी 809 स्वीकृत पदों को बरकरार रखने की मांग की गई है ताकि ग्रामीण विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित न हो.

मंत्री के साथ मांगों पर विस्तृत चर्चाः एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने 6 सितंबर को चंडीगढ़ में मंत्री कृष्ण लाल पंवार से मुलाकात की थी. जिसके बाद 7 सितंबर को मंत्री ने चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग तय हुई. मीटिंग में मंत्री कृष्ण लाल पंवार, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक अनीश यादव, विभाग के मुख्य अभियंता राकेश गोयल व हरियाणा पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. बाद में मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार एसोसिएशन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पूरा करेंगे और 10 सितंबर की मीटिंग से पूर्व रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन को इस बारे में लिखित तौर पर भेजा जाएगा.

11 सितंबर को दोबारा प्रदेश स्तरीय मीटिंग: हरियाणा पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव व राज्य वरिष्ठ महासचिव विनोद मलिक ने आरोप लगाया कि "कमिश्नर राजन गुप्ता, विकास एवं पंचायत विभाग की इंजीनियरिंग विंग के साथ पिछले 2 साल से भेदभाव कर रहे हैं." उन्होंने चेतावनी दी कि दो साल में जो गलतियां राजन गुप्ता ने की हैं, उन्हें सुधार लें, वरना उनके लिए दिक्कत हो सकती है. उन्होंने कहा कि "अगर 10 सितंबर की रेशनेलाइजेशन की मीटिंग में कोई हल नहीं निकाला तो 11 सितंबर को दोबारा प्रदेश स्तरीय मीटिंग कर आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान हो सकता है."

रणबद्ध आंदोलन की हुई थी घोषणाः इससे पहले एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी. पहले चरण में 23 से 28 अगस्त तक सभी विधायक, सांसद व अधिकारियों को ज्ञापन दिया. दूसरे चरण में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. तीसरे चरण में 7 सितंबर को पूरे हरियाणा में पेन डाउन हड़ताल की. अब 8 से 10 सितंबर तक होने वाली हड़ताल को स्थगित किया गया है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा सरकार ने पंचायतों की पावर बढ़ाई, 50 विकास कार्यों का दिया अधिकार

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