पंचायत चुनाव का चौथा चरण: पंच-सरपंच के लिए बंपर वोटिंग...85 फीसदी मतदान, जैसलमेर में ज्यादा उत्साह
25 जिलों की 116 पंचायत समितियों की पंचायतों में पंच-सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ. कल चुने जाएंगे उप सरपंच.
Published : November 16, 2026 at 8:53 PM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में सोमवार को 25 जिलों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान संपन्न हुआ. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शाम 6 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, इस चरण में 84.42 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया. छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेशभर में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. आयोग के अंतिम आंकड़े जारी होने के बाद मतदान प्रतिशत में बदलाव संभव है. मंगलवार को पंच मिलकर उप सरपंच चुनेंगे और आम मतदाता की वोटिंग का काम राज्य में पूरा हो गया.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान प्रतिशत के मामले में जैसलमेर जिले की खुहड़ी पंचायत समिति सबसे आगे रही, जहां 92.51 फीसदी मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया. दूसरे स्थान पर बांसवाड़ा की छोटी सवार पंचायत सामिति रही, जहां 92.14 फीसदी वोटिंग हुई. तीसरे स्थान पर जैसलमेर जिले की नाचना पंचायत समिति रही, जहां 91.37 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. बालोतरा की पटौदी पंचायत सामिति में 91.30 फीसदी एवं जैसलमेर की फतेहगढ़ पंचायत समिति में 90.79 फीसदी वोटिंग हुई. सबसे कम मतदान बालोतरा जिले की सिवाना पंचायत समिति में 72.35 फीसदी रहा. इस तरह सर्वाधिक मतदान वाली खुहड़ी और सबसे कम मतदान वाली सिवाना पंचायत समिति के बीच करीब 20 प्रतिशत अंक का अंतर रहा.
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पंच-सरपंच चुनाव प्रक्रिया पूरी: चौथे चरण में 25 जिलों की 116 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में मतदान कराया गया. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला. मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई. इसी के साथ प्रदेश में पंच और सरपंच पदों के लिए चार चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई. अब ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंच और वार्ड पंचों के नाम सामने आएंगे. मंगलवार को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा.
इन 25 जिलों में हुआ मतदान : चौथे और अंतिम चरण में बांसवाड़ा, बारां, बालोतरा, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, डीग, चित्तौड़गढ़, चूरू, डीडवाना-कुचामन, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और सलूम्बर जिले की ग्राम पंचायत समितियों में मतदान हुआ.
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