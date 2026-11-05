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पंचायतीराज आम चुनाव 2026 का तृतीय चरण: ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच चुनने उमड़े वोटर्स

मतदान के लिए कतार में लगे वोटर्स ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत तृतीय चरण में गुरुवार को 27 जिलों की ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ. इसमें ग्रामीण मतदाताओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भागीदारी निभाई. सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं. दिन चढ़ने के साथ मतदान को लेकर उत्साह और अधिक बढ़ता नजर आया. उदयपुर के खेरवाड़ा, ऋषभदेव, कल्याणपुर और नयागांव पंचायत समितियों की 117 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ. सुबह 10 बजे तक यहां 15.74 प्रतिशत मतदान हुआ था. इसके बाद मतदान की गति में तेजी आई और दोपहर 1 बजे तक मतदान का प्रतिशत बढ़कर 52.27 हो गया. वहीं अपराह्न 3 बजे तक जिले में 67.24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

मतदान का दौर थमा, अब नजरें मतगणना पर : पंचायतीराज चुनाव के तहत जिले की 20 पंचायत समितियों में तीन चरणों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई. प्रथम चरण में पंचायत समिति गिर्वा, नाई, झाड़ोल, फलासिया, मावली, वल्लभनगर, भींडर, घासा, ओगणा तथा कुराबड़ में जिला परिषद के 25 निर्वाचन क्षेत्रों तथा पंचायत समितियों के 160 वार्डों के लिए मतदान हुआ. वहीं 284 ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच और वार्डपंच भी चुने गए.