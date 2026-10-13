ETV Bharat / state

जोधपुर जिला परिषद चुनाव: 43 वार्ड के लिए 195 उम्मीदवारों ने भरे 208 नामांकन, मदेरणा परिवार ने बनाई दूरी

पूरे दिन जिला कलेक्ट्रेट में गहमागहमी रही ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पंचायत राज चुनाव के तहत जोधपुर जिला परिषद सदस्यों के नामांकन भरने का कार्य मंगलवार को संपन्न हो गया. भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए. भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने भी वार्ड संख्या 18 से जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन भरा है. 43 वार्डों के लिए 195 उम्मीदवारों ने कुल 208 नामांकन दाखिल किए हैं. नामांकन की खास बात यह रही कि संभवतः यह पहला मौका है जब मदेरणा परिवार से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा है. पूर्व में हर चुनाव में मदेरणा परिवार से कोई न कोई सदस्य जिला परिषद में चुनकर आता रहा है, लेकिन इस बार जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस से जुड़े इस परिवार से कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा. नामांकन के अंतिम दिन भी भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की और सीधे निर्वाचन अधिकारी को सिंबल सौंपे. नामांकनों की जांच बुधवार को होगी.