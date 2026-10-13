जोधपुर जिला परिषद चुनाव: 43 वार्ड के लिए 195 उम्मीदवारों ने भरे 208 नामांकन, मदेरणा परिवार ने बनाई दूरी
भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी वार्ड संख्या 18 से मैदान में उतरे हैं.
Published : October 13, 2026 at 5:43 PM IST
जोधपुर: पंचायत राज चुनाव के तहत जोधपुर जिला परिषद सदस्यों के नामांकन भरने का कार्य मंगलवार को संपन्न हो गया. भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए. भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने भी वार्ड संख्या 18 से जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन भरा है. 43 वार्डों के लिए 195 उम्मीदवारों ने कुल 208 नामांकन दाखिल किए हैं. नामांकन की खास बात यह रही कि संभवतः यह पहला मौका है जब मदेरणा परिवार से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा है. पूर्व में हर चुनाव में मदेरणा परिवार से कोई न कोई सदस्य जिला परिषद में चुनकर आता रहा है, लेकिन इस बार जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस से जुड़े इस परिवार से कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा. नामांकन के अंतिम दिन भी भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की और सीधे निर्वाचन अधिकारी को सिंबल सौंपे. नामांकनों की जांच बुधवार को होगी.
भाजपा के जिलाध्यक्ष उतरे मैदान में: भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी वार्ड संख्या 18 से मैदान में उतरे हैं. भाटी ने बताया कि पार्टी के निर्देशन पर 'मैंने यह नामांकन भरा है'. त्रिभुवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनने का भी दावा किया है. खुद के चुनाव लड़ने के साथ-साथ चुनाव लड़ाने के सवाल पर कहा कि संगठन के काम भी चलते रहेंगे.
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सरकारी सेवा छोड़ जनता की सेवा में आईं: स्वास्थ्य विभाग में एएनएम का पद छोड़कर निरमा विश्नोई ने भी नामांकन दाखिल किया. भाजपा के टिकट पर वार्ड संख्या 25 से मैदान में उतरी निरमा ने बताया कि राजकीय सेवा छोड़कर वह जनता की सेवा करने आई हैं. क्षेत्र का विकास प्राथमिकता होगी.
टिकट बांट रही हैं दिव्या मदेरणा: ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा इन दिनों खुद ओसियां क्षेत्र में पंचायत समितियों के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के टिकट बांट रही हैं. जिला परिषद के ओसियां क्षेत्र के वार्डों के टिकट भी दिव्या मदेरणा की सिफारिश पर मिले हैं. हाल ही में जारी उनके वीडियो में वह साफ कहती नजर आ रही हैं कि 'मैं इस बार कार्यकर्ता को तराजू में तौलकर टिकट दूंगी'.
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50 के दशक से सक्रिय है परिवार: मदेरणा परिवार से सबसे पहले स्व. परसराम मदेरणा वर्ष 1953 में चाडी गांव से सरपंच चुने गए. इसके बाद वर्ष 1957 से 1998 तक लगातार विधायक रहे. उनके पुत्र महिपाल मदेरणा ने राजनीति की शुरुआत पंचायत राज से की. वर्ष 1982 में जिला परिषद सदस्य बनकर प्रमुख बने, जो वर्ष 2003 तक रहे. इसके बाद लीला मदेरणा सदस्य बनीं. विधायक बनने से पहले दिव्या मदेरणा भी जिला परिषद सदस्य रही हैं. गत जिला परिषद चुनाव में लीला मदेरणा प्रमुख बनी थीं.
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