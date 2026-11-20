पंचायती राज चुनाव परिणाम: अलवर में 11 में से सात पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत, एक में भाजपा आगे तो तीन में निर्दलीय तय करेंगे प्रधान
जिले में कांग्रेस 105, भाजपा 45, निर्दलीय 63, आरएलपी 4 व बसपा एवं आम आदमी पार्टी ने एक-एक वार्ड जीता.
Published : November 20, 2026 at 4:16 PM IST
अलवर: जिले में पंचायती राज में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनावी नतीजे नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए. परिणाम चौंकाने वाले रहे. जिले की 11 पंचायत समितियों में 7 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला तो भाजपा महज थानागाजी में बहुमत के निकट पहुंचने में कामयाब रही. तीन अन्य पंचायत समितियों में प्रधान पद की चाबी निर्दलीयों के हाथ रहेगी. परिणाम ने कई राजनीतिक दिग्गजों के सपनों धराशायी कर दिए. हालांकि कुछ विधायक अपने परिजनों को जीत दिलाने में कामयाब रहे. थानागाजी व गोविंदगढ़ पंचायत समितियों के एक-एक वार्ड में ईवीएम में खराबी के चलते वोटों की गिनती नहीं हो पाई. रैणी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 में पहले निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है. चुनाव में खास बात रही कि आम आदमी पार्टी, आरएलपी व बसपा ने भी जीत का खाता खोला. जिले में 221 पंचायत समिति वार्डों में 218 के नतीजे शुक्रवार दोपहर तक घोषित किए गए. इसमें कांग्रेस ने 105, भाजपा ने 45, निर्दलीयों ने 63, आरएलपी ने 4 व बसपा व आम आदमी पार्टी के एक-एक सदस्य चुने गए.
अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों के 221 वार्डों में पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटों की गिनती अलवर स्थित बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुई. करीब आधा घंटे बाद विभिन्न पंचायत समितियों में रूझान मिलने लगे. दोपहर करीब 12 बजे ज्यादातर पंचायत समितियों के नतीजे स्पष्ट होने लगे. एक बजे तक ज्यादातर पंचायत समितियों में स्थिति स्पष्ट हो गई. कांग्रेस ने ज्यादातर पंचायत समितियों में शुरू से बढ़त बनाई और अंत में नतीजे भी उसके पक्ष में आए.
पढ़ें: Panchayat Election Results : मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और दोनों बेटे हारे, पूर्व मंत्री राठौड़ के बेटे-बहू ने लहराया जीत का परचम
...तो कांग्रेस के सात प्रधान बनना तय: जिले की 11 पंचायत समितियों में 7 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला. कांग्रेस को मुबारिकपुर, गोविंदगढ़, खेरली सौंखर, राजगढ़, रैणी, कठूमर एवं रामगढ़ में स्पष्ट बहुमत मिला. भाजपा थानागाजी में बहुमत के पास पहुंचने में सफल रही तो लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा व उमरैण में निर्दलीयों का दबदबा रहा.
किस पंचायत समिति में किसकी जीत
|पंचायत समिति
|कुल वार्ड
|भाजपा
|कांग्रेस
|निर्दलीय
|अन्य
|लक्ष्मणगढ़
|17
|2
|6
|9
|0
|मुबारिकपुर
|15
|3
10
2
0
|गोविंदगढ़
|15
|3
|9
|2
|01 में ईवीएम खराब
|खेड़ली-सौंखर
|15
|2
|12
|1
|0
|थानागाजी
|21
|10
|6
|4
|01 में ईवीएम खराब
|राजगढ़
|23
|3
|12
|8
|0
|रेणी
|27
|6
|16
|4
|AAP- 01
|कठूमर
|23
|1
|12
|10
|0
|रामगढ़
|17
|4
|9
|3
|RLP- 01
|मालाखेड़ा
|23
|5
|4
|11
|RLP-03
|उमरैण
|25
|6
|9
|9
|BSP-01
पढ़ें:Panchayat Election Results : 37 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना आज, जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर टिकी सबकी नजर
दिग्गज नहीं बचा सके प्रतिष्ठा: परिजन व रिश्तेदारों के चुनाव मैदान में होने से कांग्रेस एवं भाजपा के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थीं. भरतपुर सांसद संजना जाटव के जेठ श्रीनिवास जाटव कठूमर में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हार गए. कठूमर विधायक रमेश खींची की दो पुत्रवधू, केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के पीए उज्जवल मीणा के पिता पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हार गए. थानागाजी विधायक कांतिप्रसाद मीणा की पुत्रवधू नेहा मीणा थानागाजी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 9 से चुनाव जीत गई.
पढ़ें: Panchayat Election Results: जैसलमेर में मतगणना जारी, 10 पंचायत समितियों और 21 जिला परिषद सीटों के आएंगे नतीजे
पढ़ें:पंचायत चुनाव में ‘बाड़ेबंदी’ पर सियासी जंग: जूली-डोटासरा Vs राठौड़, किसने किसको दिया करारा जवाब?