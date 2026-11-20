ETV Bharat / state

पंचायती राज चुनाव परिणाम: अलवर में 11 में से सात पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत, एक में भाजपा आगे तो तीन में निर्दलीय तय करेंगे प्रधान

अलवर में मतगणना स्थल के बाहर समर्थकों की भीड़ ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले में पंचायती राज में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनावी नतीजे नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए. परिणाम चौंकाने वाले रहे. जिले की 11 पंचायत समितियों में 7 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला तो भाजपा महज थानागाजी में बहुमत के निकट पहुंचने में कामयाब रही. तीन अन्य पंचायत समितियों में प्रधान पद की चाबी निर्दलीयों के हाथ रहेगी. परिणाम ने कई राजनीतिक दिग्गजों के सपनों धराशायी कर दिए. हालांकि कुछ विधायक अपने परिजनों को जीत दिलाने में कामयाब रहे. थानागाजी व गोविंदगढ़ पंचायत समितियों के एक-एक वार्ड में ईवीएम में खराबी के चलते वोटों की गिनती नहीं हो पाई. रैणी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 में पहले निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है. चुनाव में खास बात रही कि आम आदमी पार्टी, आरएलपी व बसपा ने भी जीत का खाता खोला. जिले में 221 पंचायत समिति वार्डों में 218 के नतीजे शुक्रवार दोपहर तक घोषित किए गए. इसमें कांग्रेस ने 105, भाजपा ने 45, निर्दलीयों ने 63, आरएलपी ने 4 व बसपा व आम आदमी पार्टी के एक-एक सदस्य चुने गए.

अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों के 221 वार्डों में पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटों की गिनती अलवर स्थित बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुई. करीब आधा घंटे बाद विभिन्न पंचायत समितियों में रूझान मिलने लगे. दोपहर करीब 12 बजे ज्यादातर पंचायत समितियों के नतीजे स्पष्ट होने लगे. एक बजे तक ज्यादातर पंचायत समितियों में स्थिति स्पष्ट हो गई. कांग्रेस ने ज्यादातर पंचायत समितियों में शुरू से बढ़त बनाई और अंत में नतीजे भी उसके पक्ष में आए.