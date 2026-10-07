अलवर के रावणदेवरा में पूरा गांव ही मतदाता सूची से गायब, नगर निगम के बाद पंचायत चुनाव में भी नहीं मिले नाम
ग्रामीण नगरीय निकाय में वोट देते आए हैं, इस बार नगर निगम और ग्राम पंचायत दोनों की ही मतदाता सूचियों से उनके नाम नहीं थे.
Published : October 7, 2026 at 10:17 AM IST
अलवर: वोटर लिस्ट से एक-दो, चार सदस्यों व परिवारों के नाम गायब मिलने की चर्चा कई बार चुनाव के दौरान सुनाई पड़ती रही है, लेकिन इन दिनों अलवर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पूरे गांव के लोगों के नाम ही मतदाता सूची से गायब मिले हैं. अलवर के समीप रावणदेवरा गांव के करीब 350 लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का आरोप लगाया गया है. गांव के लोगों को इस बात का पता तब चला जब वे गत निकाय चुनाव के दौरान वोट डालने मतदाता केंद्र पर पहुंचे. ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से शहरी क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज थे और वर्ष 2014 से नगर निगम चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं. इस बार वार्ड 26 के मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें अपने नाम सूची से हटाए जाने की जानकारी मिली. इसके बाद जब ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम तलाशा तो वहां भी उनका रिकॉर्ड नहीं मिला. ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी सूचना के उनके नाम नगर निगम की मतदाता सूची से हटा दिए गए. सीमांकन के बाद उनका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया गया था तो उनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में भी दर्ज किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया.
अलवर के एसडीएम माधव भारद्वाज ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. इस संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मामले में कार्रवाई की जाएगी. रावणदेवरा गांव निवासी विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि गांव के लोग वर्ष 2014 से शहरी निकाय चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं. इस बार भी वे नगर निगम चुनाव में वोट डालने के लिए वार्ड 26 के मतदान केंद्र पर पहुंचे थे. वहां मतदाता सूची में नाम तलाशने पर पता चला कि उनका नाम मौजूद नहीं है. इसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में संपर्क किया. उन्होंने बताया कि अधिकारियों की ओर से मामले की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि वे पिछले आठ दिनों से प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं.
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शहर से नाम हटाया तो पंचायत की सूची में भी नहीं जुड़ा: गुर्जर ने बताया कि अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि संभवतः सीमांकन में बदलाव के कारण उनका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में चला गया है. इसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत स्तर पर मतदाता सूची में अपने नाम तलाशे, लेकिन वहां भी नाम नहीं मिला. उन्होंने बताया कि यदि सीमांकन के बाद उनका क्षेत्र नगर निगम से बाहर किया गया तो मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि मतदाता का नाम एक क्षेत्र की सूची से हटने के बाद दूसरे संबंधित क्षेत्र की सूची में शामिल होना जरूरी है, जिससे वह मताधिकार से वंचित न हो.
मतदान केंद्र पहुंचने के बाद मिली जानकारी: ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें मतदाता सूची से नाम हटने की जानकारी निकाय चुनाव में मतदान के दिन मतदान केंद्र पहुंचने के बाद मिली. इस पर 8 दिन पहले गांव के लोग जिला कलेक्टर व एसडीएम से मिले, लेकिन अब तक समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है. ग्रामीण रामकुमार ने चेतावनी दी कि यदि रावणदेवरा गांव के लोगों की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे गांव के सभी लोग अपने पशुधन के साथ मिनी सचिवालय पर धरने पर बैठेंगे. इस प्रकरण को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि वे अलवर जिला कलेक्टर से मिले, इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाए जाएंगे.
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