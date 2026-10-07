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अलवर के रावणदेवरा में पूरा गांव ही मतदाता सूची से गायब, नगर निगम के बाद पंचायत चुनाव में भी नहीं मिले नाम

जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: वोटर लिस्ट से एक-दो, चार सदस्यों व परिवारों के नाम गायब मिलने की चर्चा कई बार चुनाव के दौरान सुनाई पड़ती रही है, लेकिन इन दिनों अलवर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पूरे गांव के लोगों के नाम ही मतदाता सूची से गायब मिले हैं. अलवर के समीप रावणदेवरा गांव के करीब 350 लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का आरोप लगाया गया है. गांव के लोगों को इस बात का पता तब चला जब वे गत निकाय चुनाव के दौरान वोट डालने मतदाता केंद्र पर पहुंचे. ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से शहरी क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज थे और वर्ष 2014 से नगर निगम चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं. इस बार वार्ड 26 के मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें अपने नाम सूची से हटाए जाने की जानकारी मिली. इसके बाद जब ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम तलाशा तो वहां भी उनका रिकॉर्ड नहीं मिला. ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी सूचना के उनके नाम नगर निगम की मतदाता सूची से हटा दिए गए. सीमांकन के बाद उनका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया गया था तो उनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में भी दर्ज किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया.