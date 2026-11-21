पत्नी को सरपंच बनाने की पति ने मांगी थी मन्नत, जीत मिलने के बाद शुरू की सांवलियाजी तक की दंडवत यात्रा
चित्तौड़गढ़ जिले के भाटोली बागरियान गांव का सत्यनारायण 13 किमी की दंडवत यात्रा पूरी करने के लिए प्रतिदिन 18 घंटे तक चलता है.
Published : November 21, 2026 at 3:45 PM IST
चित्तौड़गढ़: चुनाव में जीत के लिए लोग क्या-क्या मन्नतें नहीं मांगते. कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का संकल्प लेता है, तो कोई पैदल यात्रा का, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के भाटोली बागरियान गांव में एक सरपंच पति ने ऐसी मन्नत मांगी, जिसे सुनकर ही लोग हैरान रह गए. जीत के बाद वह उसी मन्नत को निभाने के लिए दंडवत करते हुए सांवलियाजी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं. परिणाम आने के चार दिन बाद भी वह घर नहीं गया. घर जाने से पहले सांवलिया सेठ के दर पर दंडवत करते हुए यात्रा शुरू कर दी. 13 किलोमीटर की इस दंडवत यात्रा को पूरा करने में तीन दिन का समय लगेगा.
जिले की बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नीम गांव निवासी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि उसकी पत्नी गुड्डी बाई ग्राम पंचायत भाटोली की सरपंच चुनी गई हैं. चौथे चरण में हुए मतदान में उन्हें 270 से ज्यादा मतों से शानदार जीत मिली. गांव में इस जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि सत्यनारायण ने अपनी मन्नत पूरी करने का ऐलान कर दिया.
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सत्यनारायण ने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय उसने सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगी थी कि यदि उनकी पत्नी सरपंच बनती हैं, तो वह भाटोली से सांवलियाजी मंदिर तक दंडवत यात्रा करेंगे. भगवान ने उनकी सुन ली और गुड्डी बाई सरपंच बन गईं. मन्नत के अनुसार सत्यनारायण जीत के बाद घर भी नहीं गए. चार दिन तक वह घर से बाहर ही रहे. उनका कहना था कि जब तक मन्नत पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह घर नहीं जाएंगे. इसके बाद शुक्रवार सुबह उन्होंने भाटोली स्कूल से दंडवत यात्रा शुरू की. इसी स्कूल में मतदान हुआ था, इसलिए यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की गई.
समर्थक भी कर रहे मदद: सत्यनारायण के साथ उनके साथी और समर्थक भी चल रहे हैं. वे रास्ते में उनकी मदद कर रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं. सत्यनारायण के साथ उसके समर्थकों के अलावा सांवलियाजी निवासी रमेश गुर्जर, चिकारड़ा निवासी पवन अग्रवाल सहित अन्य हौसला अफजाई कर रहे हैं.
18 घंटे में तय किया केवल 6 किलोमीटर का सफर: पहले दिन शुक्रवार को सत्यनारायण ने 18 घंटे तक दंडवत यात्रा की, लेकिन फिर भी केवल 6 किलोमीटर का सफर ही तय हो पाया. बीच में जरूर थोड़ी-थोड़ी देर का विश्राम लेना पड़ा. थकान और शरीर पर पड़े निशानों के बावजूद उन्होंने यात्रा नहीं रोकी. वहीं शनिवार सुबह उन्होंने चिकारड़ा गांव की सरहद से फिर सफर शुरू किया और करौली गांव की सरहद तक पहुंचे. शनिवार को पूरे दिन सफर के बाद सांवलियाजी गांव के आसपास तक पहुंचने की उम्मीद है. सांवलिया सेठ के दर्शन उन्हें रविवार सुबह ही होंगे.
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