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पत्नी को सरपंच बनाने की पति ने मांगी थी मन्नत, जीत मिलने के बाद शुरू की सांवलियाजी तक की दंडवत यात्रा

दंडवत यात्रा करते सरपंच पति ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: चुनाव में जीत के लिए लोग क्या-क्या मन्नतें नहीं मांगते. कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का संकल्प लेता है, तो कोई पैदल यात्रा का, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के भाटोली बागरियान गांव में एक सरपंच पति ने ऐसी मन्नत मांगी, जिसे सुनकर ही लोग हैरान रह गए. जीत के बाद वह उसी मन्नत को निभाने के लिए दंडवत करते हुए सांवलियाजी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं. परिणाम आने के चार दिन बाद भी वह घर नहीं गया. घर जाने से पहले सांवलिया सेठ के दर पर दंडवत करते हुए यात्रा शुरू कर दी. 13 किलोमीटर की इस दंडवत यात्रा को पूरा करने में तीन दिन का समय लगेगा.