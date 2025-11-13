ETV Bharat / state

हिमाचल में होगा पंचायतों का पुनर्गठन! इतने महीने आगे खिसकेंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

प्रदेश सरकार ने पंचायत के पुनर्गठन का फैसला लिया है. जिसके लिए पंचायतीराज विभाग ने 1 नवंबर को अधिसूचना जारी कर सभी डीसी से 15 दिनों में प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में अब डीसी सरकार को प्रस्ताव भेजेंगें. जिस पर सरकार मंथन करेगी. इसके बाद पंचायत के पुनर्गठन को लेकर क्लेम और ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे. सुझाव और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद इस पर सुनवाई होगी. इसके बाद प्रदेश में जिन पंचायतों का पुनर्गठन होगा, इनकी नए सिरे से डिलिमिटेशन होगी. इस प्रक्रिया में ही कम से कम डेढ़ से दो महीने का समय लग सकता है. इसके बाद ऐसी पंचायतों में दोबारा से वोटर लिस्ट के लिए मैपिंग होगी और फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी. इस प्रक्रिया को पूरी करने में राज्य निर्वाचन आयोग को कम से कम एक महीने का समय लग सकता है. ऐसे में जाहिर है कि जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव तय समय से कम से कम तीन से चार महीने देरी से हो सकते हैं.

जानकारों का मानना है कि जैसे ही पंचायतों की नई सीमाएं तय होंगी, इस स्थिति में मौजूदा मतदाता सूची अप्रासंगिक हो जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं का नया ब्यौरा तैयार करना पड़ेगा. इससे न केवल प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों में देरी होगी, बल्कि जनवरी 2026 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी कम से कम तीन से चार महीने आगे खिसक सकते हैं. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिसके तहत चुनाव आयोग आज मतदाता सूची को जारी करने जा रहा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार पंचायतों का पुनर्गठन (रीऑर्गेनाइजेशन) करने जा रही है. जिसके लिए 15 नवंबर तक सभी डीसी से प्रस्ताव मांगे गए हैं. ऐसे में अगर प्रदेश में पंचायतों का पुनर्गठन होता है तो ग्रामीण स्तर पर सत्ता की अगली परीक्षा यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब तय समय से कई महीने आगे खिसक सकते हैं. सरकार पंचायतों की सीमाओं में फेरबदल पर विचार कर रही है, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया पर इसका सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है.

"पंचायत का पुनर्गठन करना राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है, लेकिन सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर होने लेकर बयान दे रही है. इसी के मध्यनजर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है." - अनिल खाची, राज्य निर्वाचन आयुक्त

हिमाचल में 3577 पंचायतों में होंगे चुनाव

हिमाचल में इस बार 3577 पंचायतों में जनता अपने मुखिया का चयन करेगी. इसके अलावा प्रदेश में 91 पंचायत समितियों सहित 250 जिला परिषद वार्डों में सदस्यों के चुनने के लिए चुनाव होने हैं. वहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण दिया जा रहा है. इसी तरह से ग्राम पंचायतों में प्रधान, वार्ड सदस्यों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में केवल उपप्रधान का ऐसा पद है, जो अनारक्षित है. इस पद पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकता है.

2021 में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था

हिमाचल में पिछली बार यानी साल 2021 में कुल 3615 पंचायतों में चुनाव हुआ था. उस दौरान ब्लॉक स्तर पर बहुत सी पंचायतों की विषम संख्या होने के आधार पर 1828 पंचायतें प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित थी, जिसमें 1073 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थीं. यानी कुल पंचायतों की संख्या 50.57 फीसदी पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी. इसी तरह से साल 2021 में 3615 पंचायतों के तहत कुल 21,403 वार्डों में से 12,423 वार्ड महिला सदस्यों के लिए आरक्षित थे. इसमें 7811 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हुए थे. ऐसे में बहुत सी पंचायतों में विषम संख्या होने के कारण 58.04 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने को रिजर्व हुए थे. वार्ड मेंबर के लिए आरक्षण ग्राम पंचायत की आबादी के आधार पर लगता है. प्रदेश में साल 2021 के चुनाव में 1696 पंचायत समितियों में से 873 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी. इसमें 501 सीटें सामान्य वर्ग की महिला पंचायत समिति सदस्य के लिए आरक्षित थी. ऐसे में 81 ब्लॉक के तहत बहुत सी पंचायत समितियों की संख्या विषम होने के कारण 54.32 फीसदी पंचायत समिति सदस्य के पद महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित हुए थे. वहीं, प्रदेश में वर्ष 2021 में 249 जिला परिषद वार्डों के लिए हुए चुनाव में कुल 126 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व थे, जिसमें 68 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थे. इस आधार पर कई जिलों में विषम संख्या होने से 50.60 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व लिए गए थे.