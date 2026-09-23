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पंचायती राज चुनाव 2026: बीकानेर में जिला परिषद का गणित तय, 10 एससी, 9 ओबीसी, 11 सामान्य महिला सीटें, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू में भी लॉटरी

बीकानेर संभाग में जिला परिषदों और पंचायत समितियों में आरक्षण की लॉटरी के बाद कई जगहों के राजनीतिक समीकरण बदल गए.

Panchayati Raj Election 2026
बीकानेर में पंचायतीराज संस्थाओं के आरक्षण लॉटरी निकालते हुए (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 4:54 PM IST

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बीकानेर: संभाग में पंचायतीराज चुनाव 2026 की सियासी बिसात आरक्षण लॉटरी के बाद लगभग बिछ गई है. बुधवार को बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए लॉटरी निकाली गई. बीकानेर में 25.43 फीसदी एससी आबादी के आधार पर जिला परिषद की 10 सीटें एससी के लिए तय हुई हैं, जिनमें 5 एससी महिला के लिए हैं, जबकि 9 सीटें ओबीसी और 11 सीटें सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई हैं. जिले की 15 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का रोस्टर भी जारी हो गया, जहां हड़ा, छत्तरगढ़, बज्जू, रीडी एससी के खाते में गए. इसी तरह हनुमानगढ़ में 37 वार्ड और 11 प्रधान पद, श्रीगंगानगर में 11 प्रधान पद और चूरू में 13 प्रधान पदों का आरक्षण तय हो गया. अब सबकी नजर सरपंच और वार्ड पंच के आरक्षण पर है, जिसके बाद गांव की चौपाल की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी.

बीकानेर में जिला परिषद के वार्डों के आरक्षण के साथ जिले की 15 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का रोस्टर भी तय किया गया है. वहीं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण की स्थिति सामने आई है. चूरू जिले में भी पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई.

पढ़ें: आरक्षण लॉटरी से खत्म हुआ इंतजार, साफ हुई जयपुर के वार्डों की चुनावी तस्वीर, 63 वार्ड अनारक्षित

बीकानेर जिला परिषद में एससी के लिए 10 सीटें: बीकानेर जिला परिषद के लिए अनुसूचित जाति की आबादी 25.43 प्रतिशत के आधार पर एससी वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित की गई हैं. इनमें 5 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित हैं. ओबीसी वर्ग के लिए 9 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें 4 सीटें ओबीसी महिला के लिए हैं. इसके अलावा सामान्य वर्ग की 11 सीटें सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई हैं.
एससी वर्ग: जिला परिषद के वार्ड 1, 7, 17, 22, 23 और 38 आरक्षित . वहीं, एससी महिला के लिए वार्ड 2, 8, 9, 26 और 29 आरक्षित हैं.
ओबीसी वर्ग: वार्ड 12, 20, 24, 25, 30, 33, 34, 35 और 39 आरक्षित किए गए हैं. इनमें ओबीसी महिला के लिए वार्ड 20, 34, 35 और 39 आरक्षित हैं.
सामान्य महिला: सामान्य महिला के लिए वार्ड 4, 10, 11, 13, 18, 19, 27, 28, 31, 36 और 41 आरक्षित किए गए हैं.

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बीकानेर जिले की पंचायत समितियों में इस तरह हुआ आरक्षण: बीकानेर जिले की 15 पंचायत समितियों में प्रधान पदों के आरक्षण ने भी ग्रामीण राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं. रोस्टर के अनुसार प्रधान पदों में एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है. कई पंचायत समितियों में महिला आरक्षण के कारण अब संभावित दावेदारों का समीकरण भी उसी के अनुरूप बनेगा.
एससी वर्ग: हड़ा, छत्तरगढ़, बज्जू और रीडी प्रधान पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. बज्जू और हड़ा प्रधान पद एससी महिला.

सामान्य वर्ग: नोखा, कोलायत, बीकानेर और रूणिया बड़ा बास प्रधान पद सामान्य वर्ग के लिए.
सामान्य महिला: श्रीडूंगरगढ़, लूणकरणसर, जसरासर और बीठनोक प्रधान पद सामान्य महिला के लिए. आरक्षण के बाद अब इन पंचायत समितियों में संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी भी इसी रोस्टर के आधार पर सामने आएगी.

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हनुमानगढ़ में जिला परिषद के 37 वार्डों का आरक्षण
हनुमानगढ़ जिला परिषद के 37 वार्डों के लिए भी आरक्षण की स्थिति तय कर दी गई है. यहां एससी, एससी महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला और अनारक्षित श्रेणी के वार्ड निर्धारित किए गए हैं.

  • एससी: वार्ड 2, 3, 25, 26, 29 और 35
  • एससी महिला: वार्ड 4, 22, 30, 31 और 37
  • ओबीसी: वार्ड 5, 7, 10 और 23
  • ओबीसी महिला: वार्ड 9, 19 और 20
  • अनारक्षित महिला: वार्ड 11, 13, 15, 16, 18, 24, 27, 32, 33 और 36
  • अनारक्षित: वार्ड 1, 6, 8, 12, 14, 17, 21, 28 और 34

हनुमानगढ़ जिला: हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पदों का रोस्टर भी जारी हो गया है.

एससी वर्ग

  • रावतसर- एससी महिला
  • हनुमानगढ़ जंक्शन - एससी
  • हनुमानगढ़ टाउन - एससी

ओबीसी वर्ग

  • पल्लू -ओबीसी महिला
  • राजपुरा - ओबीसी

सामान्य वर्ग

  • संगरिया - सामान्य
  • टिब्बी -सामान्य महिला
  • भादरा - सामान्य महिला
  • नोहर - सामान्य महिला
  • पीलीबंगा - सामान्य

    श्रीगंगानगर में 11 पंचायत समितियों का रोस्टर
  • श्रीगंगानगर उत्तर - एससी महिला
  • श्रीगंगानगर दक्षिण - सामान्य महिला
  • सादुलशहर - सामान्य
  • श्रीकरणपुर - सामान्य
  • पदमपुर - एससी
  • रायसिंहनगर - एससी महिला
  • घड़साना - एससी
  • अनूपगढ़ - ओबीसी
  • सूरतगढ़ - सामान्य
  • श्रीविजयनगर - सामान्य महिला
  • राजियासर - सामान्य महिला

चूरू में 13 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण

  • सरदारशहर - सामान्य
  • सरदारशहर पूर्व - सामान्य महिला
  • राजगढ़ - सामान्य
  • रतनगढ़ - सामान्य
  • सिद्धमुख - सामान्य
  • चांदकोठी - ओबीसी महिला
  • तारानगर पूर्व - एससी महिला
  • तारानगर पश्चिम - ओबीसी
  • भानीपुरा - एससी
  • चूरू - एससी
  • चूरू उत्तर - सामान्य महिला
  • सुजानगढ़ - सामान्य महिला
  • बिदासर - सामान्य महिला

आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद अब चूरू जिले में भी प्रधान पद के लिए संभावित दावेदारों की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. खासकर एससी, ओबीसी और महिला आरक्षित पंचायत समितियों में राजनीतिक दलों को अब उसी वर्ग के संभावित चेहरों पर फोकस करना होगा.

अब अगली नजर ग्राम पंचायतों पर: जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ग्रामीण चुनाव की अगली महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की होगी. आरक्षण का यह चरण पूरा होने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

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