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पंचायती राज चुनाव 2026: बीकानेर में जिला परिषद का गणित तय, 10 एससी, 9 ओबीसी, 11 सामान्य महिला सीटें, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू में भी लॉटरी

बीकानेर: संभाग में पंचायतीराज चुनाव 2026 की सियासी बिसात आरक्षण लॉटरी के बाद लगभग बिछ गई है. बुधवार को बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए लॉटरी निकाली गई. बीकानेर में 25.43 फीसदी एससी आबादी के आधार पर जिला परिषद की 10 सीटें एससी के लिए तय हुई हैं, जिनमें 5 एससी महिला के लिए हैं, जबकि 9 सीटें ओबीसी और 11 सीटें सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई हैं. जिले की 15 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का रोस्टर भी जारी हो गया, जहां हड़ा, छत्तरगढ़, बज्जू, रीडी एससी के खाते में गए. इसी तरह हनुमानगढ़ में 37 वार्ड और 11 प्रधान पद, श्रीगंगानगर में 11 प्रधान पद और चूरू में 13 प्रधान पदों का आरक्षण तय हो गया. अब सबकी नजर सरपंच और वार्ड पंच के आरक्षण पर है, जिसके बाद गांव की चौपाल की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी.

बीकानेर में जिला परिषद के वार्डों के आरक्षण के साथ जिले की 15 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का रोस्टर भी तय किया गया है. वहीं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण की स्थिति सामने आई है. चूरू जिले में भी पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई.

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बीकानेर जिला परिषद में एससी के लिए 10 सीटें: बीकानेर जिला परिषद के लिए अनुसूचित जाति की आबादी 25.43 प्रतिशत के आधार पर एससी वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित की गई हैं. इनमें 5 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित हैं. ओबीसी वर्ग के लिए 9 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें 4 सीटें ओबीसी महिला के लिए हैं. इसके अलावा सामान्य वर्ग की 11 सीटें सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई हैं.

एससी वर्ग: जिला परिषद के वार्ड 1, 7, 17, 22, 23 और 38 आरक्षित . वहीं, एससी महिला के लिए वार्ड 2, 8, 9, 26 और 29 आरक्षित हैं.

ओबीसी वर्ग: वार्ड 12, 20, 24, 25, 30, 33, 34, 35 और 39 आरक्षित किए गए हैं. इनमें ओबीसी महिला के लिए वार्ड 20, 34, 35 और 39 आरक्षित हैं.

सामान्य महिला: सामान्य महिला के लिए वार्ड 4, 10, 11, 13, 18, 19, 27, 28, 31, 36 और 41 आरक्षित किए गए हैं.

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बीकानेर जिले की पंचायत समितियों में इस तरह हुआ आरक्षण: बीकानेर जिले की 15 पंचायत समितियों में प्रधान पदों के आरक्षण ने भी ग्रामीण राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं. रोस्टर के अनुसार प्रधान पदों में एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है. कई पंचायत समितियों में महिला आरक्षण के कारण अब संभावित दावेदारों का समीकरण भी उसी के अनुरूप बनेगा.

एससी वर्ग: हड़ा, छत्तरगढ़, बज्जू और रीडी प्रधान पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. बज्जू और हड़ा प्रधान पद एससी महिला.

सामान्य वर्ग: नोखा, कोलायत, बीकानेर और रूणिया बड़ा बास प्रधान पद सामान्य वर्ग के लिए.

सामान्य महिला: श्रीडूंगरगढ़, लूणकरणसर, जसरासर और बीठनोक प्रधान पद सामान्य महिला के लिए. आरक्षण के बाद अब इन पंचायत समितियों में संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी भी इसी रोस्टर के आधार पर सामने आएगी.

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