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अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर बवाल, थाने के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता, बोले- हम सबको गिरफ्तार करो

गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: जिला परिषद के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी हंसराज गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद सरवाड़ का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सरवाड़ थाने पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया. डॉ. रघु शर्मा और पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल सहित कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और सामूहिक गिरफ्तारी देने की मांग पर अड़े हैं.

पुलिस लाइन का भारी जाप्ता तैनात:स्थिति को देखते हुए पुलिस ने थाने के बाहर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. मौके पर एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील, डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता सहित सरवाड़, केकड़ी सिटी, केकड़ी सदर, सराना, सावर थानों और पुलिस लाइन का भारी जाप्ता तैनात किया गया है. पंचायत चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं.