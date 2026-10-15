अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर बवाल, थाने के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता, बोले- हम सबको गिरफ्तार करो
मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है.
Published : October 15, 2026 at 8:29 PM IST
अजमेर: जिला परिषद के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी हंसराज गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद सरवाड़ का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सरवाड़ थाने पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया. डॉ. रघु शर्मा और पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल सहित कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और सामूहिक गिरफ्तारी देने की मांग पर अड़े हैं.
पुलिस लाइन का भारी जाप्ता तैनात:स्थिति को देखते हुए पुलिस ने थाने के बाहर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. मौके पर एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील, डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता सहित सरवाड़, केकड़ी सिटी, केकड़ी सदर, सराना, सावर थानों और पुलिस लाइन का भारी जाप्ता तैनात किया गया है. पंचायत चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं.
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जो लीगल कार्रवाई होगी, वो पुलिस करेंगी: ASP राजेश कुमार मील ने बताया- 13 अक्टूबर को सरवाड़ में पेट्रोल पंप के विवाद को लेकर मामला दर्ज हुआ था. उसी मामले में कांग्रेस प्रत्याशी हंसराज गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है. जो पूरी लीगल कार्रवाई होगी, वो पुलिस के द्वारा की जाएगी.
गिरफ्तारी का कारण आया सामने: पुलिस के अनुसार, अजगरी निवासी छोटू गिरी ने सरवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि वह पिछले 15 से 17 वर्षों से एचएच एचपी पेट्रोल पंप पर हेल्पर के रूप में काम कर रहा था. उसने मकान और लोन से जुड़े विवाद के बाद 5 अक्टूबर को पेट्रोल पंप मैनेजर सतीश मालू, हंसराज गुर्जर, हंसराज खारोल और एक अन्य व्यक्ति पर मारपीट करने का आरोप लगाया.
रिपोर्ट में भागकर जान बचाने की बात कही: परिवादी ने रिपोर्ट में पाइप से मारपीट करने, हाथ में फ्रैक्चर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आने और रात के समय खेतों के रास्ते भागकर जान बचाने की बात कही. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसी प्रकरण में जिला परिषद वार्ड 12 से कांग्रेस प्रत्याशी हंसराज गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है. मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद होगी.
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प्रत्याशी का कोई कसूर नहीं, नामांकन के बाद झूठा केस लगाया: पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जिस कैंडिडेट को गिरफ्तार करके थाने में बंद किया गया है, उसका कसूर क्या है, यह पूछने हम आए हैं. उसका कोई कसूर नहीं है. मारपीट का आरोप उसके नामांकन के बाद लगाया गया है.जिस आदमी ने आरोप लगाया है, वह पहले भी पेट्रोल पंप से 65 लाख रुपए लेकर भाग चुका है, जिसे 4 महीने पहले पुलिस ने पकड़ा था. समझौता हुआ था कि उसे पंप पर रखो और पैसों की बरामदगी करो. इसके बाद वह 4 महीने बाद 5 लाख रुपए लेकर फिर भाग गया. हंसराज गुर्जर मामला दर्ज करवाने आया तब वह उम्मीदवार नहीं था, लेकिन शिकायत देने के बाद आज तक मामला दर्ज नहीं हुआ.
वह आदमी अब तक 70 लाख रुपए लेकर भाग चुका है. जब कांग्रेस ने हंसराज को टिकट दे दिया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया और पुलिस ने बिना पड़ताल, बिना पूछताछ के सीधा गिरफ्तार कर लिया. जब तक कार्रवाई नहीं होती, हम प्रदर्शन करेंगे. जनता तक यह आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि पुलिस अत्याचार कर रही है, इसके खिलाफ ही जनता को मतदान करना है.
डोटासरा और जूली ने जताया विरोध: हंसराज गुर्जर की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा.डोटासरा ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए हंसराज गुर्जर की रिहाई की मांग की. वहीं, टीकाराम जूली ने कार्रवाई को लोकतंत्र पर प्रहार बताते हुए पुलिस-प्रशासन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया.
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