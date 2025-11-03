ETV Bharat / state

पंचायती राज विभाग ने छह विश्वविद्यालयों के साथ MoU किया साइन, 750 ग्राम पंचायतों में बनेगी मॉडल GPDP योजना

75 जिलों की 750 ग्राम पंचायतें चुनी गयीं हैं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और राज्य के छह प्रमुख विश्वविद्यालयों के मध्य सोमवार को मॉडल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. यह पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की गई है. इसके तहत राज्य के 75 जिलों की 750 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है. कार्यक्रम का आयोजन पंचायती राज विभाग निदेशक अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया. महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर जोर: इस पहल का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, अनुसंधानात्मक एवं तकनीकी क्षमता को ग्राम पंचायत स्तर की योजना निर्माण प्रक्रिया से जोड़ना है. ताकि स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित, समेकित एवं सहभागी योजनाएं तैयार की जा सकें. मॉडल जीपीडीपी के माध्यम से कम लागत एवं बिना लागत की गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायतों में सतत आजीविका, आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. मॉडल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण के लिए समझौता (Photo Credit: ETV Bharat)