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पंचायतीराज पर घमासान: मंत्री जोगाराम का गहलोत पर तंज, बोले- शीशे के घर वाले पत्थर न फेंकें

संसदीय कार्यमंत्री का गहलोत के बयान पर पलटवार. पटेल ने कहा- जिनके घर शीशे के होते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते.

Jogaram Patel on Gehlot
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 6:40 PM IST

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जयपुर: पंचायतीराज दिवस के मौके पर पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिए गए बयान के बाद जोगाराम पटेल ने जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस की नीतियों और कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं. पटेल ने कहा जिनके घर शीशे के होते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते. कांग्रेस सरकार में पंचायतराज का भट्टा बिठाया, वो हम पर कैसे आरोप लगा सकते हैं. इसके साथ ही पटेल ने विधानसभा को बम से उड़ाने के गहलोत के आरोप पर कहा कि प्रदेश में भजनलाल सरकार कानून-व्यवस्था पर अच्छे से काम कर रही है.

कांग्रेस ने पंचायतीराज व्यवस्था को कमजोर किया : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों- हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में समय पर पंचायतीराज चुनाव नहीं कराए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण का लाभ दिए बिना चुनाव कराना चाहती है.

संसदीय कार्यमंत्री का गहलोत पर तंज, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पटेल ने स्पष्ट कहा कि यदि कांग्रेस सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दे कि वह बिना आरक्षण के चुनाव चाहती है, तो सरकार तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव कराएगी, क्योंकि यह संवैधानिक आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 2021 के महाराष्ट्र और 2022 के मध्यप्रदेश मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुसार, पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट जरूरी है.

मंत्री पटेल ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया, जबकि वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है और जल्द ही रिपोर्ट आने की उम्मीद है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में परिसीमन का राजनीतिकरण किया और पंचायतीराज व्यवस्था को कमजोर किया.

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सरकार की तैयारी पर बोलते हुए पटेल ने कहा कि परिसीमन और वोटर लिस्ट जैसे सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए गए हैं और जैसे ही निर्वाचन विभाग चुनावों की घोषणा करेगा, सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है. उन्होंने 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के विचार पर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है.

अपराध का ग्राफ घटा : इस बीच, विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकियों को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है. जोगाराम पटेल ने कहा कि बार-बार फर्जी धमकियां मिल रही हैं, जिनकी लोकेशन फिलहाल ट्रैस नहीं हो पाई है. हालांकि, इनके विदेश से आने की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी धमकियां देने वालों को जल्द ही कानून के शिकंजे में लिया जाएगा.

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कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ घटा है, जबकि कांग्रेस शासन में अपराध बढ़ा था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में भूमाफिया, बजरी माफिया, नकल माफिया और पेपर लीक जैसे मामलों को खुली छूट मिली थी. पटेल ने गहलोत को सलाह दी कि वे बयान देने से पहले आधिकारिक क्राइम रिपोर्ट का अध्ययन करें. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतराज चुनाव और प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश के भजनलाल सरकार पर निशाना चाहता था.

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