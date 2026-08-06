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लातेहार में 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पंचायत सेवक, भुगतान राशि के बदले मांग रहा था पैसे

पलामू एसीबी ने लातेहार में एक पंचायत सेवक को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है.

Panchayat servant arrested
रिश्वत लेते पकड़ा गया पंचायत सेवक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 5:07 PM IST

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लातेहार: जिले के मनिका प्रखंड में कार्यरत पंचायत सेवक नागेश्वर रजक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पंचायत सेवक लाभुक से चबूतरा निर्माण योजना की राशि भुगतान के बदले रिश्वत ले रहा था. पलामू एसीबी के एसपी ने इसकी पुष्टि की है.

बिना पैसे लिए पंचायत सेवक नहीं बढ़ा रहा था भुगतान की फाइल

दरअसल, मनिका प्रखंड के रांकीकला पंचायत की रहने वाली लाभुक प्रतिमा देवी के नाम से चबूतरा निर्माण की एक योजना स्वीकृत हुई थी. योजना की प्राक्कलित राशि 80 हजार रुपए थी. योजना का कार्य पूर्ण होने के बाद राशि भुगतान के लिए लाभुक, पंचायत सेवक के पास पिछले कई दिनों से चक्कर लगा रही थीं, लेकिन पंचायत सेवक की ओर से राशि भुगतान के बदले 10 हजार रुपए की मांग की जा रही थी. बिना पैसे लिए पंचायत सेवक भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था.

महिला के परिजनों ने एसीबी से शिकायत की

जिसके बाद मजबूरी में लाभुक महिला के परिजनों ने इसकी शिकायत पलामू एसीबी की टीम से की. शिकायत मिलने के बाद निगरानी टीम ने अपने स्तर से मामले की छानबीन की तो आरोप पूरी तरह सही पाए गए. इसके बाद अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने लाभुक महिला को पैसे देकर पंचायत सेवक के पास भेजा.

रंगे हाथ पकड़ा गया पंचायत सेवक

जैसे ही पंचायत सेवक ने रिश्वत की राशि ली वैसे ही आसपास खड़ी एसीबी की टीम ने पंचायत सेवक को पकड़ लिया. जब उससे पैसे का मिलान किया गया तो निगरानी टीम द्वारा दिए गए केमिकल लगे पैसे पकड़े गए. जिसके बाद निगरानी टीम ने पंचायत सेवक को कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए गिरफ्तार किया.

पंचायत सेवक की गिरफ्तारी को लेकर एसीबी के एसपी के हवाले से विज्ञप्ति जारी की गई और पंचायत सेवक की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई. एसपी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हवाले से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि लाभुक के परिजनों के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की गई और दोषी पंचायत सेवक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.

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रिश्वत लेते पकड़ा गया पंचायत सेवक
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पंचायत सेवक ने दस हजार की रिश्वत ली
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