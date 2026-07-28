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स्टेज पर युवतियों संग डांस पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद पंचायत सचिव सस्पेंड

लखनऊ: राजधानी में स्टेज पर युवतियों के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई की गई है. माल विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत सचिव सद्गुरु प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पिछले दो दिनों से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है. जबकि पंचायत सचिव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है.

जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) आलोक उपाध्याय ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित पंचायत सचिव सद्गुरु प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच खंड विकास अधिकारी बीकेटी को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

वायरल वीडियो में पंचायत सचिव सद्गुरु प्रसाद एक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर युवतियों के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वह कुछ महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे सरकारी कर्मचारी के पद की गरिमा के विपरीत बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने कार्यक्रम के दौरान यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद मामला अधिकारियों तक पहुंचा और जांच के बाद पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया.