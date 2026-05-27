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चोरों ने तोड़ी गाड़ी की डिक्की, बैंक से कर रहे थे बदमाश पीछा, पंचायत सचिव बने शिकार

कोरिया: कहते हैं नजर हटी, दुर्घटना घटी. कुछ ऐसा ही हुआ बैकुंठपुर के भीड़ भाड़ वाले कुमार चौक पर, जहां शातिर चोरों ने गाड़ी की डिक्की तोड़कर गाड़ी में रखे 30 हजार पार कर दिए. चोरी का वारदात का जब पीड़ित को पता चला तो उसने शोर मचाया, लेकिन तबतक चोर पैसे लेकर चंपत हो चुके थे. पीड़ित पंचायत सचिव ने चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं. पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी में नजर आने वाले लोगों की तलाश कर उनको पकड़ लिया जाएगा.

नजर हटी, दुर्घटना घटी

पीड़ित पंचायत सचिव कबीर दास ने बताया कि वो बैंक से 30 हजार रुपये निकालकर आवश्यक दस्तावेज और स्टाम्प लेने के लिए कुमार चौक स्थित पांडेय टाइपिंग दुकान पहुंचा. जहां उन्होंने अपनी बाइक दुकान के बाहर खड़ी की और कुछ देर के लिए अंदर चले गए. इसी दौरान पहले से रेकी कर रहे 2 बदमाश मौके पर पहुंचे और बाइक की डिक्की तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गए. घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आरोपी नीले रंग की शर्ट पहनकर बाइक चला रहा था, जबकि दूसरा आरोपी काले रंग की शर्ट में बाइक की डिक्की तोड़ते नजर आ रहा है.