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चोरों ने तोड़ी गाड़ी की डिक्की, बैंक से कर रहे थे बदमाश पीछा, पंचायत सचिव बने शिकार

सीसीटीवी में 2 संदिग्ध नजर आए हैं, जो गाड़ी से पैसे निकाल रहे हैं. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी.

PANCHAYAT SECRETARY VICTIM OF THEFT
पंचायत सचिव बने शिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 7:00 PM IST

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कोरिया: कहते हैं नजर हटी, दुर्घटना घटी. कुछ ऐसा ही हुआ बैकुंठपुर के भीड़ भाड़ वाले कुमार चौक पर, जहां शातिर चोरों ने गाड़ी की डिक्की तोड़कर गाड़ी में रखे 30 हजार पार कर दिए. चोरी का वारदात का जब पीड़ित को पता चला तो उसने शोर मचाया, लेकिन तबतक चोर पैसे लेकर चंपत हो चुके थे. पीड़ित पंचायत सचिव ने चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं. पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी में नजर आने वाले लोगों की तलाश कर उनको पकड़ लिया जाएगा.

नजर हटी, दुर्घटना घटी

पीड़ित पंचायत सचिव कबीर दास ने बताया कि वो बैंक से 30 हजार रुपये निकालकर आवश्यक दस्तावेज और स्टाम्प लेने के लिए कुमार चौक स्थित पांडेय टाइपिंग दुकान पहुंचा. जहां उन्होंने अपनी बाइक दुकान के बाहर खड़ी की और कुछ देर के लिए अंदर चले गए. इसी दौरान पहले से रेकी कर रहे 2 बदमाश मौके पर पहुंचे और बाइक की डिक्की तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गए. घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आरोपी नीले रंग की शर्ट पहनकर बाइक चला रहा था, जबकि दूसरा आरोपी काले रंग की शर्ट में बाइक की डिक्की तोड़ते नजर आ रहा है.

पंचायत सचिव बने शिकार (ETV Bharat)

मैं बैंक से पैसे निकालकर स्टाम्प लेने गया था. कुछ ही मिनट के लिए बाइक छोड़कर अंदर गया था. वापस आया तो डिक्की टूटी हुई थी और पैसे गायब थे. बाद में CCTV देखने पर दो युवक घटना करते दिखाई दिए: कबीर दास, पंचायत सचिव


गाड़ी की डिक्की तोड़कर निकाले पैसे

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी और वे घटना से पहले आसपास काफी देर तक घूमते दिखाई दिए. इससे आशंका जताई जा रही है कि बदमाश पहले से ही बैंक और बाजार क्षेत्र में लोगों की रेकी कर रहे थे. इस घटना ने एक बार फिर जिला मुख्यालय के बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि बाजार और बैंक क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

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