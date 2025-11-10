ETV Bharat / state

प्रदेश भर में प्रधानों की मांग: पंचायत समितियों में भी सरपंचों की तर्ज पर प्रशासक बनाए जाएं

11 पंचायत समितियों के प्रधानों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर लोकबन्धु से मुलाकात की.

Administrators In Panchayat Samiti
कलेक्टर को मांग पत्र सौंपने आए प्रधान (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 7:58 PM IST

अजमेर: राजस्थान के पंचायती राज में एक नया मुद्दा उभरा है. प्रदेश में ग्राम पंचायत के सरपंचों की तर्ज पर पंचायत समिति प्रधान भी कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें ही प्रशासक नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग है कि जिस प्रकार सरपंचों के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है, ठीक उसी प्रकार कार्यकाल पूरा होने पर पंचायत समितियों के प्रधानों को प्रशासक का दर्जा दिया जाए.

इस संबंध में अजमेर जिला प्रधान संघ के बैनर तले जिले की सभी 11 पंचायत समितियों के प्रधानों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर लोकबन्धु से मुलाकात की. उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा. जिले के ये सभी 11 प्रधान भाजपा से जुड़े हुए हैं. इस प्रकार का मांग पत्र प्रदेश के सभी जिलों के प्रधानों ने जिला कलक्टर के माध्यम से सीएम को भिजवाया है.

्ु (्ु)

पढ़ें: जज्बे ने बदली तस्वीर: महिला सरपंच के संकल्प से सुदरासन गांव बना आदर्श पंचायत

केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान होनार सिंह राठौड़ का कहना है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है. इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं. जब ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार ने उन्हें प्रशासक नियुक्त किया, तो पंचायत समिति के प्रधानों के साथ भी यही न्याय होना चाहिए.

प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन सिंह रावत ने कहा कि इस मांग के पीछे जनता के हित को केंद्र में रखा गया है. उन्होंने कहा कि यदि प्रधानों के स्थान पर किसी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया, तो इसका सीधा नुकसान आम जनता को होगा. प्रशासनिक अधिकारियों तक आम आदमी की पहुंच आसानी से नहीं हो पाती, जबकि जनप्रतिनिधि उनके बीच ही रहते हैं और उनकी समस्याओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं. सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानों के समूहों ने संबंधित जिला कलक्टरों से मुलाकात करके मुख्यमंत्री के नाम यह मांग पत्र सौंपे हैं.

बूंदी में भीा दिया ज्ञापन: पंचायत समितियों के निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर जिले के प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा. प्रधान संघ के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में प्रधानों ने कहा कि जिस प्रकार ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया गया है, उसी प्रकार पंचायत समितियों के प्रधानों को भी यह दर्जा दिया जाए. इस अवसर पर प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश रायपुरिया, के.पाटन प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा, हिंडोली प्रधान कृष्णा माहेश्वरी सहित जिले के सभी 11 प्रधान मौजूद रहे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे.

