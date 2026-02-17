ETV Bharat / state

पंचायत समिति कर्मचारी ने ली 80 हजार रुपए की रिश्वत, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा

रिश्वत मामले में कार्रवाई करती एसीबी टीम ( ETV Bharat Sirohi )