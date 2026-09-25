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धनबाद के बलियापुर क्षेत्र में डेढ़ महीने से जलापूर्ति ठप, 27 गांव में गहराया पेयजल संकट, सड़क पर उतरे मुखिया और ग्रामीण

धनबाद के बलियापुर प्रखंड में पानी की सप्लाई बंद रहने के विरोध में 12 पंचायतों के मुखिया और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद

Disruption of water supply
सड़क पर धरने पर बैठीं पंचायतों की मुखिया व महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 6:46 PM IST

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धनबाद: जिले के बलियापुर प्रखंड में पिछले डेढ़ महीने से जलापूर्ति ठप है. फेज-2 की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण 12 पंचायतों के 27 गांव में करीब 50 हजार की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है. लगातार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज मुखिया और ग्रामीण शुक्रवार को सड़क पर उतर गए. इस दौरान कुसमाटांड़ दुर्गा मंदिर के पास सड़क जाम कर दिया गया. ग्रामीणों की मांग है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कर जलापूर्ति शुरू कराई जाए.

पिछले करीब डेढ़ महीने से बलियापुर फेज-2 की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है. इस कारण मुकुंदा, आमटाल, चांदकुईयां, अलकडीहा, कुसमाटांड़, सुरूंगा, परसबनिया, पलानी और आमझर समेत 12 पंचायतों के 27 गांव में जलापूर्ति बाधित है.

पंचायत प्रतिनिधियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जलापूर्ति बंद होने से 50 हजार लोग प्रभावित

जलापूर्ति बंद होने से करीब 50 हजार लोग प्रभावित हैं. घरों तक नल का पानी नहीं पहुंचने के कारण ग्रामीणों को चापाकल और कुएं पर निर्भर रहना पड़ रहा है. कई परिवारों को मजबूरी में पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है. खासकर महिलाओं और बच्चों को पानी की व्यवस्था करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है.

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पाइपलाइन में खराबी की जानकारी जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार दी गई है. अधिकारियों की ओर से जल्द समस्या दूर करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हो सकी है.

Disruption of water supply
सड़क पर धरने पर बैठे ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों व कई मुखिया ने किया रोड जाम

समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज 12 पंचायतों के मुखिया और बड़ी संख्या में ग्रामीण कुसमाटांड़ दुर्गा मंदिर के समीप सड़क पर बैठ गए. लोगों ने सड़क जाम कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया. प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोगों को डेढ़ महीने से जूझना पड़ रहा है. पाइपलाइन की मरम्मत में हो रही देरी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करा कर नियमित जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है.

Disruption of water supply
धनबाद के बलियापुर में सड़क जाम. (फोटो-ईटीवी भारत)

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

वहीं, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि जलापूर्ति योजना का उद्देश्य लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद लंबे समय तक इसे ठीक नहीं किया जाना चिंता का विषय है.

सड़क की दोनों ओर लगी वाहनों की कतार

इधर, सड़क जाम के कारण बलियापुर में वाहनों की आवाजाही प्रभावित है. प्रदर्शनकारियों की ओर से सिर्फ स्कूल वाहनों को रास्ता दिया जा रहा है, जबकि अन्य वाहनों को रोक दिया गया है. खबर लिखे जाने तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे.

Disruption of water supply
जाम के कारण सड़क पर लगी वाहनों की कतार. (फोटो-ईटीवी भारत)

अब प्रदर्शनकारी ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है. सवाल यह है कि आखिर कब तक क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत होगी और 27 गांव में दोबारा नियमित जलापूर्ति शुरू हो पाएगी. फिलहाल पानी की मांग को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन सड़क जाम में तब्दील हो चुका है.

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