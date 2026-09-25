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धनबाद के बलियापुर क्षेत्र में डेढ़ महीने से जलापूर्ति ठप, 27 गांव में गहराया पेयजल संकट, सड़क पर उतरे मुखिया और ग्रामीण

सड़क पर धरने पर बैठीं पंचायतों की मुखिया व महिलाएं. ( फोटो-ईटीवी भारत )