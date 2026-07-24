पंचायत राज चुनाव: सरकार ने कलेक्टर और एसडीएम को सौंपे आरक्षण निर्धारण के अधिकार
आरक्षण के लिए कलेक्टर और एसडीएम को अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा.
Published : July 24, 2026 at 8:11 PM IST
जयपुरः राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की औपचारिक तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं. ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर चुनाव प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला कलेक्टर और एसडीएम को पंचायत समितियों और जिला परिषद में आरक्षण निर्धारण और श्रेणीवार आवंटन के अधिकार सौंप दिए हैं.
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ जोगाराम की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के तहत की गई है. इसके तहत सभी कलेक्टर अपने-अपने जिले में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्डो के आरक्षण और प्रधान पदों के आरक्षण का निर्धारण करेंगे. वहीं, संबंधित उपखंड अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के वार्डो और सरपंच पदों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करेंगे. आदेशों के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 55 और 16 तहत की जाएगी.
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रिपोर्ट के बाद शुरू होगा आरक्षण का कामः जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच और वार्डों के आरक्षण के लिए कलेक्टर और एसडीएम को अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा. उसके बाद ही वो आरक्षण का निर्धारण कर सकेंगे. आरक्षण के तहत एससी, एसटी, ओबीसी और महिला का आरक्षण तय होगा. चर्चा है कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 7 अगस्त तक सौंप सकता है. उसके बाद आरक्षण का निर्धारण होगा और उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा. प्रदेश में फिलहाल 14785 ग्राम पंचायत, 352 पंचायत समिति और 33 जिला परिषद हैं.