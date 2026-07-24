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पंचायत राज चुनाव: सरकार ने कलेक्टर और एसडीएम को सौंपे आरक्षण निर्धारण के अधिकार

जयपुरः राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की औपचारिक तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं. ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर चुनाव प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला कलेक्टर और एसडीएम को पंचायत समितियों और जिला परिषद में आरक्षण निर्धारण और श्रेणीवार आवंटन के अधिकार सौंप दिए हैं.

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ जोगाराम की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के तहत की गई है. इसके तहत सभी कलेक्टर अपने-अपने जिले में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्डो के आरक्षण और प्रधान पदों के आरक्षण का निर्धारण करेंगे. वहीं, संबंधित उपखंड अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के वार्डो और सरपंच पदों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करेंगे. आदेशों के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 55 और 16 तहत की जाएगी.