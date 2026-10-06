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बड़ी खबर: धनतेरस के चलते पंचायत चुनाव कार्यक्रम में बदलाव, तीन चरणों को किया रिशेड्यूल

जयपुर : पंचायत चुनाव कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है. धनतेरस पर्व को देखते हुए राजस्थान में पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में यह बदलाव किया गया है. धार्मिक आस्था और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान की तारीख एक दिन पहले कर दी है, हालांकि मतदान और नामांकन समेत कार्यक्रम की अन्य तिथियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही रहेंगी.

धार्मिक आयोजन के चलते बदलाव : राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार केवल पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान की तारीखों में बदलाव किया गया है और तीसरे चरण में पंच-सरपंच तथा उप सरपंच चुनाव से संबंधित तारीखों को भी संशोधित कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया है. आयोग ने कहा है कि शेष घोषित चुनाव कार्यक्रम यथावत रहेगा. आयोग ने धनतेरस पर्व के दौरान धार्मिक आस्था और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया है.

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संशोधित कार्यक्रम के अनुसार : पहले चरण की पोलिंग पार्टियां अब 21 अक्टूबर को रवाना होंगी. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 अक्टूबर को मतदान होगा. इसके बाद 23 अक्टूबर को पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन , वहीं 24 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा. उप सरपंच का चुनाव 25 अक्टूबर को होगा. दूसरे चरण की पोलिंग पार्टियां 27 अक्टूबर को रवाना होंगी. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा. पंच-सरपंच के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन और 30 अक्टूबर को मतदान होगा. उप सरपंच का चुनाव 31 अक्टूबर को कराया जाएगा.

तीसरे चरण में 3 और 5 नवंबर को मतदान : तीसरे चरण में पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान अब 2 नवंबर को होगा. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा. पंच और सरपंच पदों के लिए 4 नवंबर को नामांकन और 5 नवंबर को मतदान होगा. इसके बाद 6 नवंबर को पूर्वाह्न में उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा.