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पंचायत चुनाव में हार का पोस्टमार्टम, भाजपा आलाकमान ने मांगी रिपोर्ट, प्रभारी-सह प्रभारी का जयपुर में जमावड़ा

पंचायत चुनाव में हार से भाजपा में हड़कंप ( FILE PHOTO )

जयपुर : पंचायत चुनाव के नतीजों ने राजस्थान भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है. शहरी निकाय चुनावों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में मिली हार ने प्रदेश नेतृत्व से लेकर दिल्ली आलाकमान तक की चिंता बढ़ा दी है. सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनावों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आने से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है. दिल्ली से प्रदेश नेतृत्व को सख्त संदेश भेजा गया है और हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.