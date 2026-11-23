पंचायत चुनाव में हार का पोस्टमार्टम, भाजपा आलाकमान ने मांगी रिपोर्ट, प्रभारी-सह प्रभारी का जयपुर में जमावड़ा
राजस्थान निकाय और पंचायत चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दिल्ली आलाकमान ने हार की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.
Published : November 23, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 10:10 AM IST
जयपुर : पंचायत चुनाव के नतीजों ने राजस्थान भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है. शहरी निकाय चुनावों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में मिली हार ने प्रदेश नेतृत्व से लेकर दिल्ली आलाकमान तक की चिंता बढ़ा दी है. सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनावों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आने से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है. दिल्ली से प्रदेश नेतृत्व को सख्त संदेश भेजा गया है और हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.
वहीं, प्रदेश संगठन भी नतीजों की समीक्षा कर कमजोरियों की पहचान में जुट गया है. इसी सिलसिले में भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया जयपुर पहुंच रहे हैं. वे पंचायत चुनाव के परिणामों की समीक्षा करेंगे और हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे. सह प्रभारी कविता पाटीदार और कुलजीत चहल भी जयपुर पहुंच चुके हैं. प्रदेश नेतृत्व की ओर से तैयार की जाने वाली रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी. पार्टी ने जिला अध्यक्षों और विधायकों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट मांगी है. इन सभी रिपोर्टों के आधार पर दिल्ली को जवाब दिया जाएगा.
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जयपुर से दिल्ली तक मंथन : पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री निवास से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक बैठकों का दौर तेज हो गया है. संगठन के भीतर इस बात पर मंथन चल रहा है कि राज्य में सरकार होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को अपेक्षित समर्थन क्यों नहीं मिला. इससे पहले निकाय चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा था. हालांकि, राजनीतिक और संगठनात्मक प्रबंधन के दम पर पार्टी ने निकाय प्रमुखों के पदों पर बढ़त बना ली थी, लेकिन पंचायत चुनाव में सीधे तौर पर मिले झटके ने नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है. राजनीतिक रूप से इन नतीजों को 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.
फिलहाल पार्टी का आधिकारिक फोकस समीक्षा और रिपोर्ट पर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में संभावित संगठनात्मक बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा का मानना है कि पंचायत चुनाव के परिणामों का असर सत्ता और संगठन, दोनों पर बड़े स्तर पर दिखाई दे सकता है. उनके मुताबिक, विधानसभा चुनाव 2028 से पहले भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन नतीजों को गंभीरता से लेगा और आने वाले समय में राजस्थान में संगठनात्मक या राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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पंचायत चुनाव के नतीजों पर सीएम से संगठन तक मंथन : पंचायत चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा में समीक्षा का दौर जारी है. मुख्यमंत्री निवास और इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनावी नतीजों पर मंथन किया गया. पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की. इसके बाद पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन, कमजोर रहे क्षेत्रों और हार के संभावित कारणों पर चर्चा हुई. अब जिला अध्यक्षों और विधायकों से मिली रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी.
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