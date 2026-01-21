जमशेदपुर के पंचायती इलाकों में साफ सफाई नदारद, कचरे से होकर गुजरने को मजबूर ग्रामीण
पूर्वी सिंहभूम जिला के पंचायती इलाके में लोग गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं.
Published : January 21, 2026 at 3:37 PM IST
जमशेदपुर: देश में क्षेत्रीय विकास के लिए लोकसभा और विधानसभा के अलावा पंचायत चुनाव की व्यवस्था की गई है. जिससे यह उम्मीद जागती है कि तीसरी व्यवस्था होने से क्षेत्र का विकास होगा. झारखंड अलग राज्य बनने के बाद तीन बार पंचायत चुनाव हो चुका है. लेकिन पंचायती इलाके में साफ-सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं के बराबर है.
55 पंचायतों में सफाई की नहीं है व्यवस्था
पूर्वी सिंहभूम जिला के 55 पंचायत में साफ-सफाई की ठोस व्यवस्था नहीं होने से जनता गंदगी में रहने को मजबूर है. जिले के बागबेड़ा के पंचायतों में आबादी एक लाख से अधिक है. इस इलाके में जगह-जगह सड़कों के किनारे कचरे का अंबार है. मुख्य सड़क हो या बस्ती का इलाका, सभी जगह पर कचरे का ढेर है. यहां तक कि नालियों में भी साफ-सफाई नहीं होने से गंदगी भरी हुई है. इसी गंदगी से होकर लोग गुजरने और रहने को मजबूर हैं.
स्वच्छ भारत मिशन का पंचायतों में नहीं है कोई प्रभाव
गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी. जिसका मुख्य लक्ष्य महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना था. जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों शौचालय बनाए गए और शहरी क्षेत्र में भी कचरा प्रबंधन पर काम किया गया. उस दौर में यह अभियान जन आंदोलन बन गया था. समाज के हर वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन पंचायती क्षेत्र में साफ-सफाई के लिए कोई ठोस व्यवस्था की पहल नहीं की गई. कुछ दिनों तक साफ-सफाई हुई, लेकिन हालात जस के तस हैं.
नगर निकाय के अलावा पंचायतों में कचरा डंपिंग की नहीं है व्यवस्था
मानगो क्षेत्र में MNAC बिस्टुपुर साकची, टाटा कमांड एरिया के लिए जुस्को, JNAC और जुगसलाई क्षेत्र के लिए जुगसलाई नगर परिषद है. जिसके द्वारा क्षेत्र की साफ-सफाई, पानी और बिजली की पूरी व्यवस्था का देखभाल किया जाता है. लेकिन पंचायती इलाकों में सरकार के द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है.
पंचायतों के साथ अनदेखी हो रही है: जिप सदस्य
बागबेड़ा क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य कविता परमार का कहना है कि विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई, लेकिन आज भी समस्या वहीं है. पंचायत चुनाव में साफ-सफाई, पानी, बिजली और सड़क उनका मुख्य मुद्दा था. लेकिन आज निजी फंड से साफ-सफाई करवाते हैं. जबकि साफ-सफाई के लिए पंचायत के मुखिया को कुछ फंड आवंटित है, लेकिन उस फंड से पूरे इलाके की साफ-सफाई सालों भर होना मुश्किल है. आज जमशेदपुर शहर और पंचायत को देखकर ऐसा लगता है कि 'एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा'. कहीं ना कहीं क्षेत्र की अनदेखी हो रही है.
बता दें कि बागबेड़ा क्षेत्र में कई स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अस्पताल हैं. लेकिन वहां जाने से पहले लोगों को सड़क किनारे पड़े कचरे को पार कर आगे जाना होता है. क्षेत्र की जनता इस बदहाली से काफी परेशान है. लोगों का कहना है कि घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं कि कैसे इस गंदगी में लोग रहते हैं.
बदबूदार रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं: छात्रा
स्कूल की छात्राओं का कहना है कि हमें पढ़ाया जाता है कि गंदगी से बीमारी होती है. लेकिन हमारे क्षेत्र में गंदगी है, काफी बदबू है और सभी को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है. सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है. क्षेत्र की जनता भी यह चाहती है कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई ठोस व्यवस्था हो, जिससे प्रतिदिन कचरा हर गली मोहल्ले से उठाया जाए और उसे कहीं दूर फेंका जा जाए. जिससे क्षेत्र में साफ-सफाई बरकरार रहेगी और बीमारी से भी लोग बच सकेंगे.
ये भी पढ़ें: दुमका: बासुकीनाथ के शिवगंगा घाट की साफ सफाई अधूरी, गुस्से में लोग
हजारीबाग में छठ घाटों की साफ सफाई अभियान शुरू, डीसी और एसपी ने घाट की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश
देवघर के सरोवर और तालाब में नहीं होती नियमित साफ सफाई, ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने की उठी मांग