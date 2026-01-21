ETV Bharat / state

जमशेदपुर के पंचायती इलाकों में साफ सफाई नदारद, कचरे से होकर गुजरने को मजबूर ग्रामीण

जमशेदपुर: देश में क्षेत्रीय विकास के लिए लोकसभा और विधानसभा के अलावा पंचायत चुनाव की व्यवस्था की गई है. जिससे यह उम्मीद जागती है कि तीसरी व्यवस्था होने से क्षेत्र का विकास होगा. झारखंड अलग राज्य बनने के बाद तीन बार पंचायत चुनाव हो चुका है. लेकिन पंचायती इलाके में साफ-सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं के बराबर है.

55 पंचायतों में सफाई की नहीं है व्यवस्था

पूर्वी सिंहभूम जिला के 55 पंचायत में साफ-सफाई की ठोस व्यवस्था नहीं होने से जनता गंदगी में रहने को मजबूर है. जिले के बागबेड़ा के पंचायतों में आबादी एक लाख से अधिक है. इस इलाके में जगह-जगह सड़कों के किनारे कचरे का अंबार है. मुख्य सड़क हो या बस्ती का इलाका, सभी जगह पर कचरे का ढेर है. यहां तक कि नालियों में भी साफ-सफाई नहीं होने से गंदगी भरी हुई है. इसी गंदगी से होकर लोग गुजरने और रहने को मजबूर हैं.

कचरे को लेकर जानकारी देते जिप सदस्य, छात्राएं और ग्रामीण (ईटीवी भारत)

स्वच्छ भारत मिशन का पंचायतों में नहीं है कोई प्रभाव

गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी. जिसका मुख्य लक्ष्य महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना था. जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों शौचालय बनाए गए और शहरी क्षेत्र में भी कचरा प्रबंधन पर काम किया गया. उस दौर में यह अभियान जन आंदोलन बन गया था. समाज के हर वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन पंचायती क्षेत्र में साफ-सफाई के लिए कोई ठोस व्यवस्था की पहल नहीं की गई. कुछ दिनों तक साफ-सफाई हुई, लेकिन हालात जस के तस हैं.

नगर निकाय के अलावा पंचायतों में कचरा डंपिंग की नहीं है व्यवस्था

मानगो क्षेत्र में MNAC बिस्टुपुर साकची, टाटा कमांड एरिया के लिए जुस्को, JNAC और जुगसलाई क्षेत्र के लिए जुगसलाई नगर परिषद है. जिसके द्वारा क्षेत्र की साफ-सफाई, पानी और बिजली की पूरी व्यवस्था का देखभाल किया जाता है. लेकिन पंचायती इलाकों में सरकार के द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है.