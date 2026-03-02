ETV Bharat / state

शराब पी या पिलाई तो खैर नहीं, लगेगा 25 हजार का जुर्माना, गैरसैंण की रण्डोली गांव में पंचायत का फैसला

उत्तराखंड में इन दिनों महिलाओं ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है. इसी क्रम में एक और गांव में शराब बंदी की गई है.

गांव में शराब बंदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 2, 2026 at 6:01 PM IST

गैरसैंण: चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड के रण्डोली गांव में सार्वजनिक कार्यों व धार्मिक आयोजनों में पूर्ण रूप से शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही किसी भी परिवार द्वारा गांव में किसी भी सार्वजनिक कार्य में शराब परोसी जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई के साथ ही आर्थिक दंड लगाने का भी फैंसला लिया गया है.

ग्राम प्रधान सुनील नेगी व महिला मंगल दल अध्यक्ष दीपा देवी की अध्यक्षता में रण्डोली गांव में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांव की सभी महिलाओं व पुरुषों ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान गांव के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई व गांव हित में कुछ महत्वपूर्ण फैंसलों पर सर्वसम्मति से सहमति बनाकर निर्णय लिए गए, जिसमे मुख्य रूप से गांव में शराब बंद करने का निर्णय लिया गया व गांव में शराब बंदी को लेकर सख्त नियम बनाये गए.

इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया. साथ ही वन संपदा को बचाने व उनकी रक्षा करने का भी ग्रामीणों ने निर्णय लिया. ग्रामीणों ने कहा कि यदि गांव के जंगलों में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग लगाई जाती है तो वह व्यक्ति भी अर्थदंड का हकदार होगा. वहीं गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा व एकल विद्यालय को उनकी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करने के लिए कहा गया.

Chamoli
रण्डोली गांव में सर्वसम्मति से शराबबंदी का फैसला लिया गया. (@ग्रामीण)

इस दौरान ग्राम प्रधान सुनील नेगी ने कहा कि गांव में आयोजित शादी समारोह व धार्मिक कार्यों में परोसी जा रही शराब के चलते आये दिन गांव का माहौल खराब हो रहा है, जिससे कि गांव की छवि भी समाज में धूमिल हो रही, जिस कारण यह फैंसला लिया गया है.

महिला मंगल दल अध्यक्ष दीपा देवी ने कहा कि आज शराब का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि लोगों ने इसे अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है. आये दिन युवा पीढ़ी नशे की आदि होती जा रही है, जिस कारण उनका भविष्य भी खराब हो रहा है.

उन्होंने कहा कि इन्हीं दुष्परिणामों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यदि गांव में शराब का प्रचलन बंद होगा, तो युवाओं का भविष्य भी सुनहरा होगा और वो अपने भविष्य के प्रति सजग रहेंगे. इस शराब बंदी से गरीब परिवारों पर शादी-ब्याह व अन्य कार्यों में आर्थिक बोझ नही पड़ेगा. इस दौरान पूर्व प्रधान प्रताप सिंह नेगी, पूर्व प्रधान घमंड सिंह नेगी, सरपंच कुंवर सिंह नेगी, ग्राम प्रहरी गोविन्द सिंह नेगी, महिला मंगल दल अध्यक्ष दीपा देवी, बहादुर सिंह नेगी, मेहरवान सिंह नेगी, पुष्कर सिंह नेगी बलवंत सिंह नेगी, मनवर सिंह नेगी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे.

