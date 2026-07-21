ETV Bharat / state

दिल्ली में लाठीचार्ज के विरोध में मुजफ्फरनगर में पंचायत, राकेश टिकैत बोले- छात्रों के साथ खड़ा है संयुक्त किसान मोर्चा

राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की अध्यक्षता में आयोजित इस पंचायत में हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे.

मुजफ्फरनगर में पंचायत.
मुजफ्फरनगर में पंचायत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर : दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया. राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की अध्यक्षता में आयोजित इस पंचायत में हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे.

पंचायत में छात्रों पर लाठीचार्ज, भारत-अमेरिका ट्रेड डील, पेपर लीक और किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई. राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा छात्रों के आंदोलन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है.

राकेश टिकैत ने कहा, हम छात्रों के साथ खड़े हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

सुबह से ही किसान संगठनों ने दिल्ली स्थित किसान घाट पर प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए कूच करने की तैयारी की थी. कई स्थानों पर किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया. इसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ही पंचायत आयोजित कर अपना विरोध दर्ज कराया.

पंचायत के दौरान किसानों ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, भारत-अमेरिका ट्रेड डील, पेपर लीक के मामलों तथा किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग की.

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. संयुक्त किसान मोर्चा छात्रों के साथ खड़ा है. हर लोकतांत्रिक लड़ाई में समर्थन करेगा.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली के किसान घाट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे किसानों को सीमा पर रोक दिया गया, वह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. किसान, मजदूर, युवा और आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे हैं और "वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है, जिसे कोई नहीं रोक सकता.

यह भी पढ़ें : मथुरा में 9 अगस्त को कार सेवा की घोषणा, स्वामी सच्चिदानंद बोले- संत समाज अब ज्यादा दिन रुक नहीं सकता

TAGGED:

CJP PROTEST DELHI
PANCHAYAT IN MUZAFFARNAGAR
RAKESH TIKAIT MUZAFFARNAGAR
मुजफ्फरनगर में पंचायत
MUZAFFARNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.