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पंचायतीराज चुनाव: जयपुर कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन पर रोक

पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए होने वाले पंचायतीराज के चुनावों का बिगुल बज चुका है. जयपुर कमिश्नरेट के झोटवाड़ा, आमेर, चाकसू, कोटखावदा, सांगानेर, बस्सी और तुंगा के इलाकों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव चार चरण में होने हैं. निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए लेकर जयपुर कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. जयपुर के एडिशनल कमिश्नर अजय सिंह ने इस संबंध में रविवार को एक आदेश जारी किया है. जिसमें विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन, गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, गुप्ती और कटार के साथ ही लाठी लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने या उनका प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है. बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी.