ETV Bharat / state

पंचायती राज चुनाव: जयपुर में सरपंच-पंच पद पर बंपर वोटिंग, शाम 6 बजे तक 82.47 फीसदी मतदान

जयपुर जिले में एक मतदान केंद्र पर महिलाओं की कतार ( Photo: Jaipur PRO )

जयपुर: जिले की पांच पंचायत समितियों की 112 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को सरपंच-पंच पद के लिए मतदान संपन्न हुआ. शाम 6:00 बजे तक जिले में 82.47 फीसदी वोटिंग हुई. सबसे अधिक मतदान रामपुरा डाबड़ी में 84.43 प्रतिशत दर्ज किया गया. 112 पंचायतों में 928 प्रत्याशी मैदान में हैं. उनके लिए 3,78,364 में से 3,12,035 मतदाताओं ने वोट किया.

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति अमरसर की 22 पंचायतों में 167, आमेर की 25 पंचायतों में 209, जालसू की 25 पंचायतों में 210, रामपुरा डाबड़ी की 21 पंचायतों में 187 तथा शाहपुरा की 19 पंचायतों में 155 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.