पंचायती राज चुनाव: जयपुर में सरपंच-पंच पद पर बंपर वोटिंग, शाम 6 बजे तक 82.47 फीसदी मतदान
जिले में सबसे अधिक मतदान रामपुरा डाबड़ी में 84.43 प्रतिशत दर्ज किया गया.
Published : October 30, 2026 at 8:07 PM IST
जयपुर: जिले की पांच पंचायत समितियों की 112 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को सरपंच-पंच पद के लिए मतदान संपन्न हुआ. शाम 6:00 बजे तक जिले में 82.47 फीसदी वोटिंग हुई. सबसे अधिक मतदान रामपुरा डाबड़ी में 84.43 प्रतिशत दर्ज किया गया. 112 पंचायतों में 928 प्रत्याशी मैदान में हैं. उनके लिए 3,78,364 में से 3,12,035 मतदाताओं ने वोट किया.
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति अमरसर की 22 पंचायतों में 167, आमेर की 25 पंचायतों में 209, जालसू की 25 पंचायतों में 210, रामपुरा डाबड़ी की 21 पंचायतों में 187 तथा शाहपुरा की 19 पंचायतों में 155 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
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ऐसे बढ़ा मतदान प्रतिशत: जिले की पांच पंचायत समितियों में सुबह 10 बजे तक 19.83, दोपहर एक बजे तक 45.17 और तीन बजे तक 60.53 प्रतिशत मतदान हुआ. शाम छह बजे तक मतदान प्रतिशत 82.47 पहुंच गया. जिले में 3,78,364 में से 3,12,035 मतदाताओं ने वोट डाले. शाम 6 बजे तक अमरसर पंचायत समिति में 80.94, आमेर पंचायत समिति में 82.09, जालसू में 82.49 और शाहपुरा में 82.63 प्रतिशत मतदान हुआ. रामपुरा डाबड़ी में सबसे अधिक 84.43 प्रतिशत वोटिंग हुई.
वोट देने आईं दो शतायु बहनें: जालसू पंचायत समिति में सरपंच पद चुनाव में 104 वर्षीय सागरी देवी और 102 वर्षीय चंदा देवी ने वोट डाला. रामपुरा डाबड़ी की पंचायत हल्दतपुरा में 103 वर्षीय गंगा देवी ने भी वोट डाला. जिले में पहली बार वोट देने वाले युवा भी उत्साहित दिखे. बुजुर्ग और बीमार लोग भी अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे. कई बूथों पर लंबी-लंबी कतारें देखी गई.
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केंद्रों का निरीक्षण: जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए. नायक ने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली.
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