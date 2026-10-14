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यूपी में 3 माह के भीतर होंगे पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान बने रहेंगे प्रशासक: हाईकोर्ट

हाई कोर्ट का निर्देश: तीन महीने में कराएं पंचायत चुनाव ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में तीन माह में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. इस बीच कोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के निर्णय को सही ठहराते हुए उनको प्रशासक के तौर पर काम करते रहने की अनुमति दी है.

कई याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाई: पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी. कोर्ट ने इस सभी याचिकाओं को एक साथ संबद्ध करते हुए सुनवाई की. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ यह आदेश दिया. राज्य सरकार की ओर से परिसीमन का हवाला देकर चुनाव टालने की दलील दी गई.