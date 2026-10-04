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अब गांव की सरकार चुनने की बारी, जयपुर की 22 पंचायत समितियों और 597 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव

गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाता करेंगे मतदान ( ETV Bharat )

जयपुर : अब जयपुर जिले में ग्रामीण मतदाता गांव की सरकार चुनेंगे. जिले की 22 पंचायत समितियों और 597 ग्राम पंचायतों में चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे. पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए पहले चरण में 23 अक्टूबर, दूसरे चरण में 29 अक्टूबर तीसरे चरण में 4 नवंबर और चौथे चरण में 14 नवंबर को मतदान होगा. इसके बाद सरपंच और पंचों के चुनाव कराए जाएंगे. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और दावेदारों ने टिकट की कवायद शुरू कर दी है.