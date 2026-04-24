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छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का दंगल, चुनाव आयोग ने की समीक्षा बैठक, जानिए क्या मंथन हुआ ?

रायपुर : छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम निवार्चन को लेकर मंथन हुआ. इस मीटिंग की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की. इस मीटिंग में सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों हिस्सा लिया. बैठक में निर्वाचन संबंधी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा हुई.

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिकाओं के कुल 83 पदों जिसमे अध्यक्ष के 6 पद एवं पार्षद के 77 पद पर चुनाव होंगे. इसके बार में चर्चा की गई है. इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायतों के कुल 1202 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे. इनमें जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 एवं पंच के 1110 पद शामिल हैं. यह चुनाव मई-जून 2026 में प्रस्तावित है. इसके लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया जा चुका है. निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 मई 2026 को किया जाएगा. जिसके बाद आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी की जाएगी.

छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर मीटिंग (ETV BHARAT)

सामान्य प्रशासन विभाग के साथ हुई चर्चा

इस मीटिंग में सामान्य प्रशासन विभाग को कई अहम निर्देश दिए गए. इन निर्देशों में चुनाव के लिए पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई. इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए. वोटिंग वाले दिन को सामान्य अवकाश घोषित करने पर चर्चा हुई. सामान्य प्रेक्षकों की उपलब्धता के संबंध में अतिरिक्त अधिकारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी इस मीटिंग में जोर दिया गया.

निष्पक्ष चुनाव कराए जाने पर चर्चा

बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई. चुनाव के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के आधार पर काम करने के निर्देश चुनाव आयुक्त ने दिए. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इस अहम बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.