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प्रदेश में 1.55 लाख पदों पर पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव से 15 गुना बड़ा होगा दायरा, आयोग ने दिए ये निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक ( Source - State Election Commission )

जयपुर : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है. नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले चुनाव का दायरा काफी बड़ा है. नगरीय निकाय आम चुनाव में जहां 10245 पदों के लिए निर्वाचन कराया गया था, वहीं पंचायती राज चुनाव में करीब 1 लाख 55 हजार पदों पर चुनाव होना है. चुनाव के इस व्यापक स्तर को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता के साथ समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. शनिवार को शासन सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी संभागीय आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला कलेक्टर शामिल हुए. निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चुनाव की व्यवस्थाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहें, बल्कि मतदान केंद्रों और निर्वाचन से जुड़े स्थलों पर उनका भौतिक सत्यापन भी किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय, नियमित समीक्षा और पहले से कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके.