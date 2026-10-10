प्रदेश में 1.55 लाख पदों पर पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव से 15 गुना बड़ा होगा दायरा, आयोग ने दिए ये निर्देश
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्वाचन आयुक्त ने मतदान दलों के गठन, कार्मिकों के प्रशिक्षण और उनके परिवहन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की.
Published : October 10, 2026 at 4:56 PM IST
जयपुर : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है. नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले चुनाव का दायरा काफी बड़ा है. नगरीय निकाय आम चुनाव में जहां 10245 पदों के लिए निर्वाचन कराया गया था, वहीं पंचायती राज चुनाव में करीब 1 लाख 55 हजार पदों पर चुनाव होना है. चुनाव के इस व्यापक स्तर को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता के साथ समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. शनिवार को शासन सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी संभागीय आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला कलेक्टर शामिल हुए. निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चुनाव की व्यवस्थाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहें, बल्कि मतदान केंद्रों और निर्वाचन से जुड़े स्थलों पर उनका भौतिक सत्यापन भी किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय, नियमित समीक्षा और पहले से कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके.
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हर ग्राम पंचायत में जनरेटर और लाइटिंग की व्यवस्था : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जरूरत के अनुसार जनरेटर और लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. निर्वाचन कार्य के दौरान बिजली बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक इंतजाम उपलब्ध रहने चाहिए. उन्होंने संबंधित बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मतदान केंद्रों और निर्वाचन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर बिजली, प्रकाश और दूसरी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता का पहले से सत्यापन करने तथा सामने आने वाली कमियों को समय रहते दूर करने पर जोर दिया गया.
संवेदनशील बूथों पर रहेगी विशेष निगरानी : चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिला प्रशासन और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. आयुक्त ने संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा. संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग को आपसी तालमेल के साथ तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं. मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने को भी कहा गया है. आयोग की मंशा है कि मतदान से जुड़ी व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी अंतिम समय में सामने नहीं आए और संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से जरूरी कदम उठाए जा सकें.
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मतदान दलों से लेकर ईवीएम और मतपत्र तक की समीक्षा : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्वाचन आयुक्त ने मतदान दलों के गठन, कार्मिकों के प्रशिक्षण और उनके परिवहन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की. इसके साथ ही ईवीएम और मतपेटियों की उपलब्धता, मतपत्रों के मुद्रण एवं सुरक्षा तथा निर्वाचन सामग्री के प्रबंधन पर भी चर्चा हुई. उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले कार्मिकों को समय पर जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए और मतदान दलों के आवागमन सहित सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी हों. निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता और सुरक्षित प्रबंधन को लेकर भी पहले से तैयारी रखने को कहा गया, ताकि मतदान के समय किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो.
दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधा पर जोर : आयोग ने दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए. मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. इसके अलावा आदर्श आचरण संहिता की पालना और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्यों को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया . आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी सभी अधिकारी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता के साथ काम करें.
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आयोग ने नियमों और प्रक्रिया पर दिया प्रस्तुतीकरण : बैठक से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रक्रिया, नियमों और शर्तों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया. बैठक में आयोग के सचिव राजेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. करीब 1.55 लाख पदों पर होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आयोग का फोकस अब प्रशासनिक समन्वय, मतदान केंद्रों की तैयारियों, सुरक्षा, बिजली आपूर्ति और निर्वाचन सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है. जिला स्तर पर इन व्यवस्थाओं की समीक्षा और कमियों को समय रहते दूर करना चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिहाज से अहम रहेगा.