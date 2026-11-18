राहुल गांधी की राह पर चले डोटासरा, जिला प्रमुख और प्रधान के आधे पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को देंगे मौका
आज से दो दिन पर्यवेक्षक जिलों में करेंगे प्रधान और जिला प्रमुख प्रत्याशियों के लिए रायशुमारी. युवाओं को तरजीह देने पर फोकस.
Published : November 18, 2026 at 2:56 PM IST
जयपुर: प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम 20 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इससे पहले ही जिला प्रमुख और प्रधान पदों को लेकर रणनीति पर काम शुरू कर दिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार जिला प्रमुख और प्रधान के पदों पर युवाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया. पार्टी की रणनीति के तहत जिला प्रमुख और प्रधान के कुल पदों में 50 फीसदी पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को मौका दिया जाएगा. कांग्रेस का यह फैसला पंचायत चुनाव में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि डोटासरा ने निकाय चुनाव में भी 50 फीसदी प्रत्याशी युवा वर्ग से देने का दावा किया था.
आज से दो दिन दावेदारों की रायशुमारी: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत चुनाव में नियुक्त पर्यवेक्षकों को ही जिला प्रमुख और प्रधान पदों के संभावित प्रत्याशियों की रायशुमारी करने की जिम्मेदारी सौंपी है. पर्यवेक्षक आज और कल अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर दावेदारों के नामों पर रायशुमारी कर रहे हैं. जिला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों के साथ विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक कर आम राय बनाने का प्रयास करेंगे. पर्यवेक्षक सभी नेताओं से चर्चा कर संभावित दावेदारों का फीडबैक लेंगे और 20 नवंबर को रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेंगे. इसके बाद चुनाव परिणाम और रायशुमारी के आधार पर जिला प्रमुख और प्रधान पदों के लिए नामों पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
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वरिष्ठ नेताओं के साथ नए चेहरों का संतुलन: कांग्रेस के इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि पार्टी केवल युवाओं को प्राथमिकता देने की बात नहीं कर रही, बल्कि जिला प्रमुख और प्रधान के आधे पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को अवसर देने का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है. पार्टी के कुल पदों में से आधे पद युवा नेतृत्व के लिए तय करने की रणनीति है. शेष पदों पर अन्य उम्र के नेताओं को मौका दिया जा सकेगा. पार्टी नेताओं का मानना है कि पंचायत स्तर पर युवाओं को नेतृत्व देने से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और भविष्य के लिए राजनीतिक नेतृत्व तैयार होगा. निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने 50 साल से कम उम्र के नेताओं को प्राथमिकता देने की बात कही थी.अब पंचायत चुनाव में भी इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जा रहा है.
NSUI और युवा कांग्रेस के नेताओं की खुलेगी राह: डोटासरा ने NSUI, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस से जुड़े उन नेताओं को भी जिला प्रमुख और प्रधान पदों के लिए कंसीडर करने का फैसला किया है, जिन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा है.इससे छात्र राजनीति और युवा कांग्रेस से जुड़े नेताओं को भी पंचायत स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने की संभावना बनेगी. महिला कांग्रेस की सक्रिय महिला नेताओं को भी इस प्रक्रिया में अवसर मिल सकता है.
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राहुल की युवा राजनीति की सोच पर फोकस: कांग्रेस की इस रणनीति को राहुल गांधी की युवाओं को राजनीति में अधिक अवसर देने की सोच से जोड़कर देखा जा रहा है.उदयपुर संकल्प शिविर में भी संगठन और राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया था. पार्टी अब उसी दिशा में पंचायत स्तर पर नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी कर रही है.
विधानसभा चुनाव की तैयारी: कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राजस्थान में दो साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में अभी से युवाओं को राजनीतिक जिम्मेदारियां देकर पार्टी युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. जिला प्रमुख और प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पदों पर युवाओं की भागीदारी बढ़ने से भविष्य में विधानसभा चुनाव के लिए भी नए नेतृत्व को तैयार किया जा सकेगा.
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Zen G वर्ग को भी मिल सकता है प्रतिनिधित्व: पार्टी के भीतर सामाजिक और जातिगत समीकरणों को लेकर भी मंथन चल रहा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कुछ जिलों में Zen G वर्ग को भी प्रधान और जिला प्रमुख पदों पर मौका दिया जा सकता है. कई जिलों में इस बार इस वर्ग से भी प्रधान और जिला प्रमुख देखने को मिल सकते हैं.पार्टी की कोशिश है कि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ विभिन्न समाजों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले.
पंचायत चुनाव में आधे टिकट युवाओं को दिए: कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख और प्रदेश महामंत्री स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए भी 50% टिकट युवाओं को दिए हैं. हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक युवाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके. अब दो दिन जिलों में रायशुमारी चल रही है.सभी नेताओं की आपसी तालमेल से प्रधान और जिला प्रमुख का प्रत्याशी तय करेंगे. पार्टी का प्रयास है कि 50 फीसदी पदों पर 50 साल से कम उम्र के युवाओं को मौका दिया जाए.
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स्थानीय समीकरण साधना चुनौती: दूसरी ओर अब कांग्रेस के सामने चुनौती 50 फीसदी युवा फॉर्मूले को लागू करने के साथ स्थानीय राजनीतिक समीकरणों और वरिष्ठ नेताओं की राय में संतुलन बनाने की है. 20 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कितने जिलों में नए और युवा चेहरों को जिला प्रमुख और प्रधान की जिम्मेदारी सौंपती है.
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