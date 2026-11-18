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राहुल गांधी की राह पर चले डोटासरा, जिला प्रमुख और प्रधान के आधे पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को देंगे मौका

पीसीसी मुख्यालय मेंं अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Jaiput )

जयपुर: प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम 20 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इससे पहले ही जिला प्रमुख और प्रधान पदों को लेकर रणनीति पर काम शुरू कर दिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार जिला प्रमुख और प्रधान के पदों पर युवाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया. पार्टी की रणनीति के तहत जिला प्रमुख और प्रधान के कुल पदों में 50 फीसदी पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को मौका दिया जाएगा. कांग्रेस का यह फैसला पंचायत चुनाव में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि डोटासरा ने निकाय चुनाव में भी 50 फीसदी प्रत्याशी युवा वर्ग से देने का दावा किया था.