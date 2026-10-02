पंचायत चुनाव से पहले गांवों पर भाजपा का फोकस, मुख्यमंत्री ने सरपंचों से किया संवाद, कांग्रेस को जमकर घेरा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवाचार करने वाले सरपंचों का सम्मान किया. उन्होंने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की अपील की.
Published : October 2, 2026 at 3:21 PM IST
जयपुर: पंचायतीराज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भाजपा ने ग्रामीण इलाकों में अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक सक्रियता तेज कर दी है. सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर आमजन और कार्यकर्ताओं से संवाद का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों से संवाद किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरपंचों की भूमिका, ग्रामीण विकास और सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की. पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस संवाद को गांवों तक सरकार की पहुंच और जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क बढ़ाते हुए सियासी जमीन मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने सरपंचों का हक मारने के लिए उन्हें प्रशासक बनाने का विरोध किया, लेकिन हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए सरपंच को ही कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक बनाया. मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस के नेता वन स्टेट वन इलेक्शन पर सवाल उठाते थे, वो भी हो रहे हैं. कोरोना काल में जो होटलों में बंद रहकर सरकार चलाते थे, वे क्या आमजन की तकलीफ को समझेंगे.
नवाचार करने वाले सरपंचों का सम्मान: मुख्यमंत्री ने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले सरपंचों का सम्मान भी किया. इस दौरान सरपंचों ने अपने अपने गांवों में किए गए नवाचारों की जानकारी साझा की. किसी ने स्वच्छता के क्षेत्र में किए काम बताए तो किसी ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल साझा की. कुछ सरपंचों ने पारंपरिक त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाने की पहल के बारे में बताया. आदिवासी क्षेत्र से जुड़े एक सरपंच ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए हॉस्टल निर्माण और आसपास के गांवों की बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने की पहल बताई. पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयास भी संवाद का हिस्सा रहे. झुंझुनू जिले की एक सरपंच ने गांव में शुरू किए गए बर्तन बैंक के नवाचार की जानकारी मुख्यमंत्री को दी. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों और केंद्र राज्य की योजनाओं की जानकारी भी दी.
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मुख्यमंत्री नहीं, सरपंच साहब कहते हैं: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांव का विकास होगा, तभी प्रदेश और देश का विकास होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंचायतों के सरपंचों को गांव के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं. मुख्यमंत्री ने सरपंचों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराते हुए कहा कि एक बार सरपंच बनने के बाद यह पहचान जीवनभर साथ रहती है. मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी जब वे अपने गांव जाते हैं तो वहां के लोग उन्हें मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सरपंच साहब कहकर बुलाते हैं. उन्होंने कहा कि यही पहचान सरपंच पद की जिम्मेदारी को बताती है, इसलिए सरपंचों को अपने गांव और वहां रहने वाले लोगों के विकास की चिंता करनी चाहिए.
दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने सरपंचों से कहा कि गांव में उनके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए. दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए... कहते हुए उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान कराने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि किसी समस्या के समाधान में सरकार के स्तर पर दिक्कत आ रही है तो उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाएं. सरकार हेल्पलाइन के माध्यम से भी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान का भी जिक्र किया.
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बार बार चुनाव कराने से विकास अवरुद्ध होता है: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायत चुनाव और पूर्ववर्ती व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होते रहने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकारी संसाधनों पर भी खर्च बढ़ता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पंचायतों में लगातार चुनाव की स्थिति बनी रहे तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान विकास से हटकर चुनावी प्रक्रिया में लगा रहता है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने को प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंचों पर भरोसा किया गया और प्रशासनिक स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई, जिससे गांवों का विकास अवरुद्ध न हो.
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होटल में बंद रहने वाले विकास क्या करेंगे: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि होटल में बंद रहने वाले लोग प्रदेश के विकास की चिंता क्या करेंगे?. उन्होंने कहा कि आज जब प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं तो कांग्रेस को यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है. रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते थे कि युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है. उन्होंने दावा किया कि अब तक 1 लाख 94 हजार युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 22 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है. मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की मैथमेटिक्स कमजोर है तो वे उनका मैथ का ट्यूशन भी लगवा देंगे, ताकि उन्हें सरकार के रोजगार के आंकड़े समझ आ जाएं.
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