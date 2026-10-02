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पंचायत चुनाव से पहले गांवों पर भाजपा का फोकस, मुख्यमंत्री ने सरपंचों से किया संवाद, कांग्रेस को जमकर घेरा

सरपंच संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री ( Photo Credit: CM Office )

जयपुर: पंचायतीराज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भाजपा ने ग्रामीण इलाकों में अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक सक्रियता तेज कर दी है. सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर आमजन और कार्यकर्ताओं से संवाद का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों से संवाद किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरपंचों की भूमिका, ग्रामीण विकास और सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की. पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस संवाद को गांवों तक सरकार की पहुंच और जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क बढ़ाते हुए सियासी जमीन मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने सरपंचों का हक मारने के लिए उन्हें प्रशासक बनाने का विरोध किया, लेकिन हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए सरपंच को ही कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक बनाया. मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस के नेता वन स्टेट वन इलेक्शन पर सवाल उठाते थे, वो भी हो रहे हैं. कोरोना काल में जो होटलों में बंद रहकर सरकार चलाते थे, वे क्या आमजन की तकलीफ को समझेंगे.