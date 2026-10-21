पंचायतीराज चुनाव 2026: शिक्षक को पड़ा मिर्गी का दौरा, हाथ में प्लास्टर बांधे ट्रेनिंग में नजर आया मतदानकर्मी
मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद शिक्षक काफी देर तक तड़पता रहा. साथियों और पुलिस ने उसे संभाला.
Published : October 21, 2026 at 2:18 PM IST
जयपुर/अजमेर/डूंगरपुर : पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के लिए जिले में प्रथम चरण का मतदान गुरुवार 22 और शनिवार 24 अक्टूबर को होगा. वहीं द्वितीय चरण का मतदान 28 और 30 अक्टूबर को होगा. प्रथम चरण के जयपुर और अजमेर में मतदान के लिए पोलिंग पार्टीज को बुधवार को ईवीएम, मतदान की सामग्रियों के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. वहीं डूंगरपुर में मतदान दल प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षक को मिर्गी का दौरा पड़ा. बाद में उसकी चुनाव ड्यूटी निरस्त कर दी गई. वहीं एक मतदानकर्मी हाथ में प्लास्टर बांध ट्रेनिंग लेता नजर आया.
शिक्षक को मिर्गी का दौरा : डूंगरपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण को लेकर बुधवार को शहर के एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को ईवीएम और चुनाव सामग्री वितरित कर रवाना किया जा रहा था. एमजीजीएस गैंजी के शिक्षक जितेंद्र ननोंमा की भी चुनाव में ड्यूटी लगी थी. सामग्री लेने के बाद जब वह अपने साथियों के साथ जा रहा था, तभी उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा. उल्टे मुंह गिरने के कारण उसकी नाक और मुंह पर गंभीर चोट आई, जिससे खून बहने लगा और वह लहूलुहान हो गया. साथी शिक्षकों और पुलिसकर्मियों ने उसे संभाला. सूचना मिलने पर एडीएम प्रकाश चंद्र रैगर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन करीब 20 मिनट बीत जाने के बाद भी न तो कोई चिकित्साकर्मी वहां पहुंचा और न ही एंबुलेंस आई. घायल शिक्षक फर्श पर तड़पता रहा. करीब 20 मिनट बाद तहसीलदार की जीप से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद उसकी चुनाव ड्यूटी निरस्त की गई.
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हाथ में फ्रैक्चर और प्लास्टर : एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान साबला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सुखवेरा के शिक्षक राजदीप सिंह चौहान हाथ में प्लास्टर और गले में सपोर्ट बेल्ट लगाए बैठे नजर आए. शिक्षक राजदीप सिंह ने बताया कि उनका गत 15 सितंबर को एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके हाथ में गंभीर फ्रैक्चर हुआ था. उन्होंने बताया कि हाथ का ऑपरेशन कर प्लेट डाली गई और प्लास्टर चढ़ा हुआ था. राजदीप ने बताया कि चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए वह गत 17 अक्टूबर को मेडिकल दस्तावेज लेकर एडीएम के पास गए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी. मजबूरन राजदीप सिंह को टूटे हाथ और प्लास्टर के साथ ही चुनाव ड्यूटी के लिए पहुंचना पड़ा.
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दलों को दो पारियों में किया रवाना : जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज पहुंचे और मतदान दलों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आठ पंचायत समितियों के कुल 146 वार्डों के लिए 797 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान दलों को दो पारियों में रवाना किया गया. पहली पारी में दूदू, मौजमाबाद, गोविंदगढ़, सांभर लेक और किशनगढ़ रेनवाल के मतदान दलों को मतदान सामग्री और ईवीएम देकर रवाना किया गया. इसके बाद दूसरी पारी में झोटवाड़ा, चौमूं और जोबनेर पंचायत समिति के मतदान दलों को रवाना किया गया. रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया.
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पांच दिन और चार रात रहेगा मतदान दल : संदेश नायक ने बताया कि प्रथम चरण में मतदान दल पांच दिन और चार रात अपने निर्धारित क्षेत्रों में रहकर निर्वाचन का काम करेंगे. 22 अक्टूबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान कराया जाएगा. शुक्रवार 23 अक्टूबर को ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी. इसके बाद शनिवार 24 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए बैलेट पेपर से मतदान होगा. रविवार 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा. इस प्रकार मतदान दलों को ईवीएम एवं बैलेट पेपर, दोनों माध्यमों से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभानी होगी.
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चौमूं में सर्वाधिक मतदाता : संदेश नायक ने बताया कि 797 मतदान केंद्रों पर 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चौमूं पंचायत समिति में 25 वार्डों के लिए 144 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1 लाख 38 हजार 595 मतदाता मतदान करेंगे. दूदू में 15 वार्डों के लिए 75 मतदान केंद्रों पर 66 हजार 333 मतदाता, गोविंदगढ़ में 19 वार्डों के लिए 103 मतदान केंद्रों पर 1 लाख 1 हजार 878 मतदाता तथा झोटवाड़ा में 15 वार्डों के 62 मतदान केंद्रों पर 58 हजार 648 मतदाता अपना वोट डालेंगे. जोबनेर पंचायत समिति में 19 वार्डों में 107 मतदान केंद्रों पर 93 हजार 576 मतदाता, किशनगढ़ रेनवाल में 19 वार्डों के 109 मतदान केंद्रों पर 1 लाख 152 मतदाता, मौजमाबाद में 17 वार्डों के 96 मतदान केंद्रों पर 93 हजार 950 मतदाता तथा सांभर में 17 वार्डों के 101 मतदान केंद्रों पर 90 हजार 508 मतदाता मतदान करेंगे.
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अजमेर जिला परिषद के 15 वार्डों के चुनाव : अजमेर उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अभिषेक गोयल ने बताया कि जिले में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 दो चरणों में होने जा रहे है. प्रथम चरण में जिला परिषद के 15 वार्डों के चुनाव होंगे. जिला परिषद के वार्ड संख्या 2 (पंचायत समिति पीसांगन एवं अजमेर ग्रामीण-नांद), वार्ड संख्या 3, 6 (पंचायत समिति पीसांगन), वार्ड संख्या 7 (पंचायत समिति पीसांगन और श्रीनगर), वार्ड संख्या 8, 24, 25 (पंचायत समिति श्रीनगर), वार्ड संख्या 12 (पंचायत समिति केकड़ी और सरवाड़), वार्ड संख्या 13, 19 (पंचायत समिति सरवाड़), वार्ड संख्या 14, 18 (पंचायत समिति केकड़ी), वार्ड संख्या 15 (पंचायत समिति सरवाड़, केकड़ी और सावर), वार्ड संख्या 16, 17 (पंचायत समिति सावर) के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार प्रथम चरण में 22 अक्टूबर को सरवाड़, केकड़ी, सावर, पीसांगन, श्रीनगर और अजमेर ग्रामीण (आंशिक) के लिए पंचायत समिति सदस्य के लिए भी मतदान होगा.
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पंच और सरपंच के लिए मतदान :
- प्रथम चरण में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा. प्रथम चरण में पंचायत समिति सरवाड़ की 25 ग्राम पंचायतों के 15 पंचायत समिति वार्डों में 84 मतदान बूथों पर मतदान होगा.
- पंचायत समिति केकड़ी की 22 ग्राम पंचायतों के 15 पंचायत समिति वार्डों में 83 मतदान बूथों पर मतदान होगा.
- पंचायत समिति सावर की 20 ग्राम पंचायतों के 15 पंचायत समिति वार्डों में 68 मतदान बूथों पर मतदान होगा.
- पंचायत समिति पीसांगन की 26 ग्राम पंचायतों के 17 पंचायत समिति वार्डों में 105 मतदान बूथों पर मतदान होगा.
- पंचायत समिति श्रीनगर की 28 ग्राम पंचायतों के 19 पंचायत समिति वार्डों में 116 मतदान बूथों पर मतदान होगा.
- पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की एक (नांद) ग्राम पंचायत के एक पंचायत समिति वार्ड संख्या 10 में 5 मतदान बूथों पर मतदान होगा.
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द्वितीय चरण में 18 वार्डों के लिए मतदान : उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में जिला परिषद के 18 वार्डों के लिए मतदान होगा. जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या एक (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण), वार्ड संख्या 4 (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण एवं बडल्या), वार्ड संख्या 5 (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण एवं बडल्या), वार्ड संख्या 9, 10, 11 (पंचायत समिति भिनाय) और वार्ड संख्या 20 (पंचायत समिति अरांई) के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा. वहीं, वार्ड संख्या 21, 22 (पंचायत समिति अरांई) और वार्ड संख्या 23 (पंचायत समिति अरांई एवं सिलोरा), वार्ड संख्या 26, 27 (पंचायत समिति बडल्या) और वार्ड संख्या 28 (पंचायत समिति बडल्या एवं अजमेर ग्रामीण), वार्ड संख्या 29, 30, 31, 32 (पंचायत समिति सिलोरा) और वार्ड संख्या 33 (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण एवं सिलोरा) के मतदान 28 अक्टूबर को होंगे.
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द्वितीय चरण में पंचायत समिति सदस्य के लिए 28 अक्टूबर को चुनाव : डॉ गोयल ने बताया कि द्वितीय चरण में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा. इस दिन पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण (आंशिक-नांद को छोड़कर) की 25 ग्राम पंचायतों के 18 पंचायत समिति वार्डों के 109 मतदान बूथों पर मतदान होगा. पंचायत समिति बडल्या की 25 ग्राम पंचायतों के 17 पंचायत समिति वार्डों के 87 मतदान बूथों पर मतदान होगा. पंचायत समिति सिलोरा की 36 ग्राम पंचायतों के 27 पंचायत समिति वार्डों के 154 मतदान बूथों पर मतदान होगा. पंचायत समिति अरांई की 23 ग्राम पंचायतों के 17 पंचायत समिति वार्डों के 86 मतदान बूथों पर मतदान होगा. पंचायत समिति भिनाय की 30 ग्राम पंचायतों के 19 पंचायत समिति वार्डों के 116 मतदान बूथों पर मतदान होगा. द्वितीय चरण में पंच एवं सरपंच पद के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा.
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