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पंचायतीराज चुनाव 2026: शिक्षक को पड़ा मिर्गी का दौरा, हाथ में प्लास्टर बांधे ट्रेनिंग में नजर आया मतदानकर्मी

डूंगरपुर में प्लास्टर बांधे मतदानकर्मी और शिक्षक को पड़ा दौरा ( ETV Bharat Dungarpur )

जयपुर/अजमेर/डूंगरपुर : पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के लिए जिले में प्रथम चरण का मतदान गुरुवार 22 और शनिवार 24 अक्टूबर को होगा. वहीं द्वितीय चरण का मतदान 28 और 30 अक्टूबर को होगा. प्रथम चरण के जयपुर और अजमेर में मतदान के लिए पोलिंग पार्टीज को बुधवार को ईवीएम, मतदान की सामग्रियों के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. वहीं डूंगरपुर में मतदान दल प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षक को मिर्गी का दौरा पड़ा. बाद में उसकी चुनाव ड्यूटी निरस्त कर दी गई. वहीं एक मतदानकर्मी हाथ में प्लास्टर बांध ट्रेनिंग लेता नजर आया.