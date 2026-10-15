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Panchayat Elections : UDH मंत्री के बेटे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा नामांकन, कहा- मन में आज भी भाजपा

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पुत्र दुर्गा सिंह खर्रा ( ETV Bharat Sikar )

सीकर : पंचायती राज चुनाव को लेकर श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पुत्र दुर्गा सिंह खर्रा ने पंचायत समिति सदस्य पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. उन्होंने वार्ड संख्या 19 से अपनी दावेदारी पेश की. रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सौरव भाम्बू के समक्ष उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया.