Panchayat Elections : UDH मंत्री के बेटे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा नामांकन, कहा- मन में आज भी भाजपा
दुर्गा सिंह खर्रा ने कहा कि उन्होंने पार्टी से टिकट मांगने के बजाय निर्दलीय नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया.
Published : October 15, 2026 at 9:40 AM IST
सीकर : पंचायती राज चुनाव को लेकर श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पुत्र दुर्गा सिंह खर्रा ने पंचायत समिति सदस्य पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. उन्होंने वार्ड संख्या 19 से अपनी दावेदारी पेश की. रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सौरव भाम्बू के समक्ष उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया.
भाजपा से टिकट नहीं मांगा : दुर्गा सिंह खर्रा ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उन्होंने भाजपा से टिकट नहीं मांगा है. उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी. इस पर उन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है. नामांकन दाखिल करने के बाद दुर्गा सिंह खर्रा ने कहा कि पिछले ढाई साल में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच काफी नाराजगी रही है. उन्होंने बताया कि पीढ़ियों से जुड़े मतदाताओं ने उनसे कहा था कि यदि वे पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो उनका साथ देना मुश्किल होगा, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने पर वे उनके साथ रहेंगे.
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निर्दलीय नामांकन दाखिल करने का निर्णय : दुर्गा सिंह खर्रा ने कहा कि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी से टिकट मांगने के बजाय निर्दलीय नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया. कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि वे पार्टी का टिकट लिए बिना चुनाव लड़ें. आगे की रणनीति भी कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार तय की जाएगी. दुर्गा सिंह खर्रा ने अपने बयान में भाजपा की विचारधारा से जुड़े रहने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मन में आज भी भाजपा है, लेकिन नाराजगी के चलते उन्होंने निर्दलीय नामांकन के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं.
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परिवार जनसंघ के समय से ही इस विचारधारा से जुड़ा : उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बैठकर इस पूरे मामले पर मंथन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास भी किया जाएगा. दुर्गा सिंह खर्रा ने कहा कि उनका परिवार जनसंघ के समय से ही इस विचारधारा से जुड़ा रहा है और वे भी आगे इसी विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं. उनके इस बयान से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले को भाजपा से वैचारिक दूरी के बजाय स्थानीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की नाराजगी से जोड़कर पेश किया है.
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अन्य प्रत्याशियों ने भी आवेदन प्रस्तुत किए. वार्ड संख्या 4 से निर्दलीय प्रत्याशी उगंता वर्मा, वार्ड संख्या 8 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रभाती देवी, वार्ड नंबर 3 से कमला देवी ने एक भाजपा व दूसरा निर्दलीय के रूप में दो आवेदन किए. वार्ड संख्या 5 से भाजपा प्रत्याशी जगदीश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया. पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के लिए मतदान होगा. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है.