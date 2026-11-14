PANCHAYAT ELECTIONS 2026 : पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 70.95 फीसदी मतदान, छोटी में सबसे ज्यादा वोटिंग
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के मतदान के बाद अब ग्रामीण राजनीति में नतीजों को लेकर उत्सुकता है.
Published : November 14, 2026 at 8:51 PM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में शनिवार को मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे तक 70.95 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. हालांकि फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है. इस चरण में 25 जिलों की 116 पंचायत समितियों और जैसलमेर जिला परिषद के लिए वोट डाले गए. बांसवाड़ा जिले की छोटी पंचायत समिति में सबसे अधिक 89.02 फीसदी मतदान हुआ, जबकि ब्यावर जिले की मसूदा पंचायत समिति में सबसे कम 54.69 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
चौथे चरण के मतदान के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है. अब प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की निगाहें 20 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं. इस चरण में कुल 1 करोड़ 5 लाख 94 हजार 285 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र थे. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान किया.
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116 पंचायत समितियों और जैसलमेर जिला परिषद के लिए मुकाबला : राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चौथे चरण में जिला परिषद के 382 वार्डों के लिए 1,322 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. वहीं, 116 पंचायत समितियों के 2,142 वार्डों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ. इस चरण में कुल 7,521 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई. मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई थीं. मतदान दलों को पहले ही रवाना कर दिया गया था, ताकि निर्धारित समय पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो सके. इस चरण के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का मतदान पूरा हो गया है. अब इन पदों के लिए 20 नवंबर को मतगणना होगी. मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ग्रामीण निकायों में किस दल और किस प्रत्याशी को मतदाताओं का समर्थन मिला है.
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इन 25 जिलों में हुआ मतदान : चौथे और अंतिम चरण में बांसवाड़ा, बारां, बालोतरा, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, डीग, चित्तौड़गढ़, चूरू, डीडवाना-कुचामन, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और सलूम्बर की पंचायत समितियों में मतदान हुआ. इसके अलावा जैसलमेर जिला परिषद के लिए भी वोट डाले गए.
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16 नवंबर को सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि राजस्थान में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की व्यवस्था के तहत पंचायतीराज चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं. तीन चरणों का मतदान पहले ही पूरा हो चुका था. शनिवार को चौथे और अंतिम चरण का मतदान भी संपन्न हो गया. अब 16 नवंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा. इसके साथ ही पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस तरह जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद अब ग्रामीण राजनीति में नतीजों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. 20 नवंबर को होने वाली मतगणना से जिला परिषद और पंचायत समितियों में राजनीतिक दलों की स्थिति स्पष्ट होगी.
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