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PANCHAYAT ELECTIONS 2026 : पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 70.95 फीसदी मतदान, छोटी में सबसे ज्यादा वोटिंग

पंचायत चुनाव का चौथा चरण ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में शनिवार को मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे तक 70.95 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. हालांकि फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है. इस चरण में 25 जिलों की 116 पंचायत समितियों और जैसलमेर जिला परिषद के लिए वोट डाले गए. बांसवाड़ा जिले की छोटी पंचायत समिति में सबसे अधिक 89.02 फीसदी मतदान हुआ, जबकि ब्यावर जिले की मसूदा पंचायत समिति में सबसे कम 54.69 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.