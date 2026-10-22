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राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 का पहला चरण: मतदाताओं ने दिखाया उत्साह, 63 फीसदी हुआ मतदान

पंचायत चुनाव 2026 का पहला चरण ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हुआ. पहले चरण में प्रदेश के 16 जिलों की 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले गए. मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चला. हालांकि 6 बजे तक जो मतदाता पोलिंग बूथ परिसर पहुंचा, उसे भी मतदान के लिए अनुमति दी गई. निर्वाचन विभाग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद किया हुआ था. पहले चरण में शाम 6 बजे तक 63 फीसदी मतदान हुआ. हालांकि अभी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, ऐसे में फाइनल आंकड़ा बाकी है. वहीं जयपुर में 67.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.