राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 का पहला चरण: मतदाताओं ने दिखाया उत्साह, 63 फीसदी हुआ मतदान
राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को सम्पन्न हुआ.
Published : October 22, 2026 at 8:56 PM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हुआ. पहले चरण में प्रदेश के 16 जिलों की 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले गए. मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चला. हालांकि 6 बजे तक जो मतदाता पोलिंग बूथ परिसर पहुंचा, उसे भी मतदान के लिए अनुमति दी गई. निर्वाचन विभाग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद किया हुआ था. पहले चरण में शाम 6 बजे तक 63 फीसदी मतदान हुआ. हालांकि अभी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, ऐसे में फाइनल आंकड़ा बाकी है. वहीं जयपुर में 67.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
शांतिपूर्ण रहा मतदान : राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार छुटपुट घटनाओं को छोड़कर 16 जिलों के जिला परिषद सदस्य और 104 पंचायत समितियां के सदस्यों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ. पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, फलोदी, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं. इस चरण में 85 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था. जिसमें लगभग 63 प्रतिश मतदाताओं ने मतदान किया. मतदान के लिए प्रदेशभर में 9886 केंद्र बनाए गए थे. जिला परिषद सदस्य के 293 पदों के लिए 1693 और पंचायत समिति सदस्य के 1788 पदों के लिए 5233 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इस तरह दोनों स्तरों पर कुल 6926 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे.
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यहां हुआ सर्वाधिक मतदान : पंचायत समिति चुनाव के पहले चरण में शाम 6 बजे तक 63% मतदान दर्ज हुआ. बाड़मेर की मांटा पंचायत समिति में सर्वाधिक 79.55% मतदान दर्ज किया गया. उदयपुर की नाई पंचायत समिति में 79% मतदान, बाड़मेर की आडेल पंचायत समिति में 77.55%, भीलवाड़ा की बिजोलिया पंचायत समिति में 75.61%, जोधपुर की आगोलाई पंचायत समिति में 74.94% और बीकानेर मुख्यालय पंचायत समिति में 74.50% मतदान दर्ज किया गया. उदयपुर की झाड़ोल पंचायत समिति में 73.50%, बाड़मेर की लीलसर पंचायत समिति में 72.85%, जयपुर की झोटवाड़ा पंचायत समिति में 72.02%, पाली की रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 40.02% मतदान दर्ज किया गया. पाली के मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में 45.67%, सिरोही की कालंद्री पंचायत समिति में 46.51%, पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति में 49.63% और राजसमंद की आमेट पंचायत समिति में 51.25% मतदान हुआ.
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यहां हुआ बहिष्कार : पाली की रानी पंचायत समिति के डुठारिया और सोजत के नेपावास गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया. जोधपुर की ग्राम पंचायत मंगल सिंह नगर में लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर वोट देने से इनकार किया. वहीं कोटा के इटावा के सिनोता ग्राम पंचायत के गांव चकटोड़ी डॉडीखेडली के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया. इसके अलावा डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 88 पर EVM खराब होने से 2 घंटे तक मतदान नहीं हुआ. उसके बाद निर्वाचन विभाग की टीम नई ईवीएम लेकर बूथ पर पहुंची. इसके बाद मतदान शुरू हुआ. अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति के नियम ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र बूथ संख्या 37, 38 पर EVM में बीप में न बजने की खराबी आ जाने से मशीनों को बदल गया.
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24 अक्टूबर को पंच-सरपंच चुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के बाद पहले चरण में पंच और सरपंच पदों के लिए कल यानी शुक्रवार को नामांकन होगा. 24 अक्टूबर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना 20 नवंबर को निर्धारित है.
जयपुर में 67.60 प्रतिशत मतदान: शाम 6 बजे तक जयपुर जिले में 67.60 प्रतिशत मतदान हुआ. जयपुर जिले में पहले चरण के लिए 797 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ. जिले में 743640 मतदाताओं में से 502736 वोटरों ने वोट डाला. पहले चरण में कुल 477 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें जयपुर जिला परिषद के 22 वार्डों में 60 प्रत्याशी और 8 पंचायत समितियों के 146 वार्डों में 417 प्रत्याशी शामिल हैं. पहले चरण में जयपुर की 22 पंचायत समितियों में से आठ चौमूं, दूदू, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, मौजमाबाद और सांभर पंचायत समितियां शामिल है, जहां चुनाव हुआ.
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25 को उपसरपंच का चुनाव : जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फील्ड में नजर आए. उन्होंने अलग-अलग पंचायत समितियां के मतदान केंद्र पर जाकर निरीक्षण किया. संदेश नायक ने कहा कि आज पहले चरण का मतदान हुआ है. पहले चरण में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान कराया गया है. संदेश नायक ने बताया कि शुक्रवार को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी. 24 अक्टूबर को सरपंच और वार्ड पंच के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा और 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव होगा.
बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी डाला वोट: पंचायत चुनाव में जहां युवाओं ने उत्साह से वोट डाला. वहीं बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी पीछे नहीं रहे. कई मतदान केंद्रों पर 95 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खेजड़ावास पर 98 वर्षीय सुजा देवी ने वोट डाला. वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिगरिया चौमूं में 96 वर्षीय मालीराम ने भी मतदान कर गांव की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया. कई मतदान केदो पर दिव्यांग मतदाता व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे.
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झोटवाड़ा पंचायत समिति में सबसे अधिक मतदान : जयपुर जिले में शाम 6 बजे तक कुल 67.60 प्रतिशत मतदान हुआ. चौमूं पंचायत समिति में 67.84 प्रतिशत, दूदू में 69.87 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 66.13 प्रतिशत झोटवाड़ा में 72.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. जोबनेर में 69.60 प्रतिशत, किशनगढ़ रेनवाल में 67.71 प्रतिशत, मौजमाबाद में 70.19 प्रतिशत और सांभर में 65.04 प्रतिशत मतदान हुआ.
पांच लाख से अधिक वोटर्स ने डाला वोट : जयपुर जिले में 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 5 लाख 2 हजार 736 ने गुरुवार को वोट डाला. इस तरह शाम 6:00 बजे तक जिले में 67.60 फीसदी मतदान हुआ. चौमूं पंचायत समिति में 94024, दूदू में 46344, गोविंदगढ़ में 67377, झोटवाड़ा में 42238, जोबनेर में 65133, किशनगढ़ रेनवाल में 62804, मौजमाबाद में 65947 और सांभर में 58869 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.