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पंचायत चुनाव : पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए 10,519 उम्मीदवारों ने भरे 11,419 पर्चे, आज होगी जांच

उम्मीदवारों ने भरे पर्चे ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होने लगेगी. मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में पर्चे दाखिल किए. शुरुआती दिनों में अपेक्षाकृत धीमी रही प्रक्रिया में अंतिम दिनों के दौरान तेजी देखने को मिली. अब सभी की निगाहें नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन पर रहेंगी.