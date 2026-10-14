पंचायत चुनाव : पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए 10,519 उम्मीदवारों ने भरे 11,419 पर्चे, आज होगी जांच
पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन तक 10519 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए.
Published : October 14, 2026 at 9:17 AM IST
जयपुर : प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होने लगेगी. मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में पर्चे दाखिल किए. शुरुआती दिनों में अपेक्षाकृत धीमी रही प्रक्रिया में अंतिम दिनों के दौरान तेजी देखने को मिली. अब सभी की निगाहें नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन पर रहेंगी.
राज्य निर्वाचन आयोग की जारी आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए कुल 10,519 उम्मीदवारों ने 11,419 नामांकन पत्र दाखिल किए. इनमें पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 7,890 उम्मीदवारों ने 8,624 नामांकन जमा कराए, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए 2,629 उम्मीदवारों ने 2,795 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए. पहले चरण में 16 जिलों में चुनाव होने हैं.
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जांच और नाम वापसी के बाद स्पष्ट होगा मुकाबला : राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी. इसके बाद 15 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी. पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 23 अक्टूबर के बजाय संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 22 अक्टूबर को होना है.
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भाजपा में दूसरे चरण के टिकटों पर चर्चा : पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भाजपा ने दूसरे चरण की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है. पार्टी मुख्यालय में बुधवार से दूसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी और मंथन का दौर चलने की तैयारी है. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संबंधित प्रभारियों की भूमिका अहम रहेगी. दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय समीकरण, संगठन की राय और संभावित प्रत्याशियों की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है.
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