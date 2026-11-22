चुनाव हारे तो गांवों से हटाईं लाइटें...टोंक में 3 जगहों पर विवाद, बिजली विभाग ने शुरू की जांच
50 स्ट्रीट लाइटें हटाने का मामला पहुंचा डिस्कॉम तक, जेई की भूमिका भी जांच के घेरे में...
Published : November 22, 2026 at 10:04 PM IST
टोंक: राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के नतीजे आने के बाद गांवों से स्ट्रीट लाइटें हटाने का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र में चुनावी हार के बाद स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने के आरोपों ने अब तूल पकड़ लिया है. पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 के बाद हनीफगंज और कुम्हारों की ढाणी में भी लाइटें हटाए जाने का मामला सामने आया है. इससे ग्रामीणों में आक्रोश है. सोशल मीडिया पर लाइटें हटाने के वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग भी हरकत में आ गया है. जयपुर डिस्कॉम के एसई एसएस मीना ने मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच टोंक के एक्सईएन आरडी मीना को सौंप दी है.
चुनाव परिणाम के बाद हटाई गईं 50 स्ट्रीट लाइटें : मामले की शुरुआत पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 से हुई, जहां से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा चुनाव मैदान में थीं. प्रियंका शर्मा निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक (PA) आलोक शर्मा की पत्नी हैं. ग्रामीणों के अनुसार, दीपावली से पहले करीब 29 दिन पूर्व कॉलोनी में लगभग 50 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थीं. इससे वार्ड की गलियां रोशनी से जगमगा उठी थीं.
शुक्रवार को चुनाव परिणाम घोषित हुआ, जिसमें प्रियंका शर्मा को हार का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों का आरोप है कि परिणाम आने के महज तीन घंटे बाद शाम को बिजली निगम की टीम वार्ड में पहुंची और खंभों पर लगी सभी 50 स्ट्रीट लाइटें खोलकर अपने साथ ले गई. इस कार्रवाई के बाद वार्ड की गलियों में फिर से अंधेरा छा गया. चुनाव परिणाम और लाइटें हटाए जाने के बीच कम समय का अंतर होने से ग्रामीणों ने इसे चुनावी हार से जोड़कर विरोध जताया.
लाइटें अवैध रूप से लगाई गई थीं और विभाग को इनके लगाने की जानकारी नहीं थी. अब ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि अगर लाइटें अवैध थीं तो चुनाव से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? -बिजली विभाग के AEN गोवर्धन चौधरी.
हनीफगंज और कुम्हारों की ढाणी में भी सामने आया मामला : पीपलू के वार्ड-2 के बाद अब हनीफगंज और कुम्हारों की ढाणी में भी स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं. इन दोनों स्थानों पर लाइटें हटाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मामला और गरमा गया. ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि स्ट्रीट लाइटें सार्वजनिक सुविधा के लिए लगाई गई थीं तो चुनाव परिणाम के बाद उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी?
ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से गांवों में लाइटें लगवाई गई थीं और चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं आने के बाद उन्हें हटवा दिया गया. हालांकि, लाइटें लगाने और हटाने के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.
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वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग हरकत में : मामले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया. जयपुर डिस्कॉम के एसई एसएस मीना ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जांच के निर्देश दिए. इसके बाद टोंक के एक्सईएन आरडी मीना को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित गांवों में स्ट्रीट लाइटें किस योजना या मद से लगाई गई थीं, इन्हें लगाने के आदेश किसने दिए थे और चुनाव परिणाम के बाद इन्हें हटाने का निर्णय किसके स्तर पर लिया गया. इसके अलावा बिजली निगम की टीम को लाइटें हटाने के निर्देश किसने दिए और इस कार्रवाई के लिए विभागीय अनुमति ली गई थी या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी.
कनिष्ठ अभियंता गोवर्धन चौधरी की भूमिका भी जांच के दायरे में : इस पूरे प्रकरण में पीपलू के कनिष्ठ अभियंता गोवर्धन चौधरी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है. जांच अधिकारी यह पता लगाएंगे कि लाइटें लगाने और हटाने की प्रक्रिया में कनिष्ठ अभियंता की क्या भूमिका रही और क्या कार्रवाई विभागीय नियमों के अनुसार की गई थी. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि स्ट्रीट लाइटों को हटाने के पीछे कोई आधिकारिक आदेश था या नहीं.
सार्वजनिक सुविधा या चुनावी राजनीति ? : टोंक जिले में स्ट्रीट लाइटें हटाने का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है. ग्रामीणों का कहना है कि स्ट्रीट लाइटें किसी प्रत्याशी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि आम जनता की सुविधा से जुड़ी व्यवस्था हैं. चुनाव में किसी प्रत्याशी की जीत या हार का असर गांवों की बुनियादी सुविधाओं पर नहीं पड़ना चाहिए.
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फिलहाल, जयपुर डिस्कॉम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अब सबकी निगाहें एक्सईएन आरडी मीना की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं. जांच में यह स्पष्ट होगा कि स्ट्रीट लाइटें किसके आदेश पर लगाई गईं और चुनाव परिणाम के बाद इन्हें हटाने के पीछे क्या कारण रहे. साथ ही यह भी तय होगा कि इस पूरे प्रकरण में विभागीय स्तर पर किसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं.