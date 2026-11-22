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चुनाव हारे तो गांवों से हटाईं लाइटें...टोंक में 3 जगहों पर विवाद, बिजली विभाग ने शुरू की जांच

चुनाव हारे तो गांवों से हटाईं लाइटें... ( ETV Bharat Tonk )

टोंक: राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के नतीजे आने के बाद गांवों से स्ट्रीट लाइटें हटाने का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र में चुनावी हार के बाद स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने के आरोपों ने अब तूल पकड़ लिया है. पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 के बाद हनीफगंज और कुम्हारों की ढाणी में भी लाइटें हटाए जाने का मामला सामने आया है. इससे ग्रामीणों में आक्रोश है. सोशल मीडिया पर लाइटें हटाने के वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग भी हरकत में आ गया है. जयपुर डिस्कॉम के एसई एसएस मीना ने मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच टोंक के एक्सईएन आरडी मीना को सौंप दी है.

चुनाव परिणाम के बाद हटाई गईं 50 स्ट्रीट लाइटें : मामले की शुरुआत पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 से हुई, जहां से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा चुनाव मैदान में थीं. प्रियंका शर्मा निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक (PA) आलोक शर्मा की पत्नी हैं. ग्रामीणों के अनुसार, दीपावली से पहले करीब 29 दिन पूर्व कॉलोनी में लगभग 50 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थीं. इससे वार्ड की गलियां रोशनी से जगमगा उठी थीं.