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Panchayat Election Results: जैसलमेर में मतगणना जारी, 10 पंचायत समितियों और 21 जिला परिषद सीटों के आएंगे नतीजे

मतगणना स्थल पर तैनात कर्मचारी ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: राजस्थान में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई. जैसलमेर के एसबीके राजकीय महाविद्यालय में पहले पंचायत समितियों की मतगणना होगी, जो सुबह 8 बजे शुरू हो गई. इसके बाद दोपहर 2 बजे से जिला परिषद वार्डों की मतगणना होगी. जिले की 10 पंचायत समितियों के 150 वार्डों में हुए मतदान के बाद अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के जरिए होगा.