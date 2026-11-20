Panchayat Election Results: जैसलमेर में मतगणना जारी, 10 पंचायत समितियों और 21 जिला परिषद सीटों के आएंगे नतीजे
राजस्थान में पंचायत समितियों और जिला परिषदों वार्डों की मतणना एक साथ होगी, जबकि जैसलमेर में अलग अलग होगी.
Published : November 20, 2026 at 10:04 AM IST
जैसलमेर: राजस्थान में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई. जैसलमेर के एसबीके राजकीय महाविद्यालय में पहले पंचायत समितियों की मतगणना होगी, जो सुबह 8 बजे शुरू हो गई. इसके बाद दोपहर 2 बजे से जिला परिषद वार्डों की मतगणना होगी. जिले की 10 पंचायत समितियों के 150 वार्डों में हुए मतदान के बाद अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के जरिए होगा.
467 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला: जैसलमेर में जिला परिषद की 21 सीटों के लिए कुल 77 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 10 पंचायत समितियों के 150 वार्डों में 390 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ. इस तरह जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में कुल 467 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला मतगणना के साथ होगा. पंचायत समिति चुनाव में 8 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. ऐसे में अब शेष वार्डों के परिणामों पर राजनीतिक दलों और समर्थकों की नजर टिकी हुई है.
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भाजपा-कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला: चुनाव में प्रमुख मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है. हालांकि कई वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ आरएलपी और बसपा ने भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस के 137, भाजपा के 126, निर्दलीय 114, आरएलपी के 10 और बसपा के 3 प्रत्याशी मैदान में रहे. परिणाम सामने आने के साथ ही गांवों से लेकर जिला स्तर तक राजनीतिक समीकरणों की तस्वीर भी साफ होगी.
पहले पंचायत समितियों की मतगणना, दोपहर बाद जिला परिषद की बारी: मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों की गणना से की गई. इसके बाद ईवीएम के मतों की राउंडवार गणना होगी. जिले की सांकड़ा, नाचना, भणियाणा, राजमथाई, रामदेवरा, जैसलमेर, मोहनगढ़, खुहड़ी, फतेहगढ़ और रामगढ़ पंचायत समितियों के लिए अलग-अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं. प्रत्येक पंचायत समिति के लिए 8 मतगणना टेबलें लगाई गई हैं. पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम आने के बाद दोपहर 2 बजे जिला परिषद के 21 वार्डों की मतगणना शुरू होगी.
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हर टेबल पर दो कर्मचारी, एजेंटों को भी अनुमति: मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और एक गणना सहायक की नियुक्ति की गई है. प्रत्याशियों के एक-एक अधिकृत एजेंट को भी नियमानुसार मतगणना स्थल पर मौजूद रहने की अनुमति दी गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने पंचायत समिति प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटों से सुबह 8 बजे से पहले तथा जिला परिषद प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटों से दोपहर 2 बजे से पहले मतगणना स्थल पर पहुंचने की अपील की है.
सुरक्षा के बीच परिणामों का इंतजार: मतगणना स्थल पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. मतगणना शुरू होते ही प्रत्याशियों, समर्थकों और राजनीतिक दलों की नजर प्रत्येक राउंड के परिणाम पर बनी हुई है. जैसे-जैसे राउंडवार परिणाम सामने आएंगे, पंचायत समितियों में जीत-हार की तस्वीर साफ होती जाएगी. इसके बाद जिला परिषद के परिणाम जिले के राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करेंगे.
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