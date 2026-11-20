Udaipur Division Results : उदयपुर जिला परिषद में भाजपा को साधारण बहुमत, चित्तौड़ में कांग्रेस की बड़ी जीत...डूंगरपुर में भाजपा-बाप में बराबरी
जिला परिषद चुनाव रिजल्ट का ऐलान. उदयपुर में भाजपा से दो सीट पीछे रही कांग्रेस.
Published : November 20, 2026 at 7:00 PM IST
उदयपुर: पंचायती राज चुनाव परिणाम में संभाग के उदयपुर में जिला परिषद में जहां भाजपा ने बढ़त बनाई. वहीं, चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली. उदयपुर जिला परिषद की 47 सीटों और 20 पंचायत समितियों के 318 वार्डों के लिए दो मतगणना केंद्रों पर शुक्रवार सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई. कड़े सुरक्षा इंतजाम के बाद जिला परिषद में भाजपा ने बढ़त बनाते हुए 24 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 22 सीटें आई हैं. भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने एक सीट पर जीत हासिल की.
उदयपुर में दिग्गजों के हाल: मावली से भाजपा के पूर्व विधायक दलीचंद डांगी ने जिला परिषद के वार्ड 43 से जीत दर्ज की. खेरवाड़ा से भाजपा के पूर्व विधायक नानालाल अहारी को हार का सामना करना पड़ा. वार्ड 22 से कांग्रेस के कांतिलाल ने उन्हें शिकस्त दी. नानालाल अहारी के बेटे सोनू अहारी भी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हार गए. जिला परिषद के वार्ड 32 का परिणाम चर्चा में रहा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजसिंह झाला ने 1575 वोट से जीत दर्ज की. राजसिंह झाला पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के करीबी माने जाते हैं. वे दिवंगत पूर्व मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत के दोहिते और पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के भांजे हैं. जिला परिषद में भाजपा की बढ़त के साथ ही कई दिग्गजों की हार-जीत ने सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज कर दी.
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डूंगरपुर में किसी को बहुमत नहीं: डूंगरपुर की 37 सदस्यीय जिला परिषद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला. भाजपा एवं भारत आदिवासी पार्टी को 14-14 सीटें मिली. कांग्रेस को 9 सीटें मिली. जिला प्रमुख को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है. देखना होगा कि भाजपा ओर कांग्रेस क्या फिर गठबंधन कर जिला प्रमुख बनाएगी या नए समीकरण बनेंगे.
चित्तौड़गढ़ में 20 साल बाद कांग्रेस का जिला प्रमुख: चित्तौड़गढ़ जिला परिषद में कांग्रेस ने 35 में से 28 वार्ड जीते. यहां भाजपा को महज 7 वार्ड में जीत मिली. करीब 20 साल बाद कांग्रेस को जिला परिषद में बहुमत मिला है. वहीं 11 पंचायत समितियों में से केवल तीन में ही भाजपा का बोर्ड बनता दिख रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारी के चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया. अप्रत्याशित जीत से कांग्रेसी खेमे में उत्साह है. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मंजू ने बताया कि शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा में मतगणना शुरू की गई. पंचायत समिति के साथ ही जिला परिषद के वार्ड की गणना की गई.
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भाजपा के कई दिग्गज हारे: भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी की बेटी सीमा गाडरी, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व उप जिला प्रमुख मिट्ठू लाल जाट की पुत्रवधू संतोष जाट, भाजपा बांसवाड़ा जिला प्रभारी कमलेश पुरोहित की पत्नी रति पुरोहित, भूपालसागर पूर्व प्रधान मोहब्बत सिंह की पुत्रवधू भावना कंवर चुनाव हार गई. वहीं विधायक चंद्रभसिंह आक्या की पत्नी एवं भदेसर की पूर्व प्रधान सुशीला कंवर चुनाव जीत गई. कांग्रेस से डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा की पत्नी रतनी देवी भी चुनाव जीत गई.
चित्तौड़ पंचायत समिति में RLP किंगमेकर: चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में रोमांचक परिणाम सामने आया. 29 सीट वाली पंचायत समिति में कांग्रेस व भाजपा के 14-14 सीटें आई हैं. एक सीट RLP के खाते में गई. ऐसे में चित्तौड़गढ़ प्रधान बनाने में RLP किंगमेकर होगी.
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अन्य पंचायत समितियों में यह हाल: निर्वाचन विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ की गंगरार पंचायत समिति की 17 में से भाजपा को 9 तथा कांग्रेस को 8 सीट मिली. बेगूं में 17 में से 7 सीट बीजेपी तथा 10 सीट कांग्रेस के खाते में गई. भूपालसागर की 15 में से 5 सीट भाजपा व 7 सीट कांग्रेस तथा एक सीट आरएलपी को गई. कपासन पंचायत समिति की 15 में से चार सीट भाजपा तथा 11 सीट कांग्रेस के खाते में गई. बड़ीसादड़ी पंचायत समिति की 17 में से 3 सीट भाजपा तथा 14 सीट कांग्रेस के खाते में गई है.
वहीं, डूंगला पंचायत समिति की 17 में से 6 सीट भाजपा तथा 11 सीट कांग्रेस के खाते में गई. राशमी पंचायत समिति की 15 में से 8 सीट भाजपा तथा 7 सीट कांग्रेस ने जीती. भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति की 15 में से 5 सीट भाजपा, 9 कांग्रेस तथा एक सीट आरएलपी ने जीती. भदेसर पंचायत समिति की 19 में से 12 सीट भाजपा तथा 7 सीट कांग्रेस के खाते में तो निंबाहेड़ा की 23 में से 5 सीट भाजपा और 18 सीट कांग्रेस ने जीती. कांग्रेस नेता बद्रीलाल जाट जगपुरा ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है. इसी नाराजगी के चलते मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया.
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