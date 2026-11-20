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Udaipur Division Results : उदयपुर जिला परिषद में भाजपा को साधारण बहुमत, चित्तौड़ में कांग्रेस की बड़ी जीत...डूंगरपुर में भाजपा-बाप में बराबरी

चित्तौड़गढ़ में आतिशबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Chittorgarh )

उदयपुर: पंचायती राज चुनाव परिणाम में संभाग के उदयपुर में जिला परिषद में जहां भाजपा ने बढ़त बनाई. वहीं, चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली. उदयपुर जिला परिषद की 47 सीटों और 20 पंचायत समितियों के 318 वार्डों के लिए दो मतगणना केंद्रों पर शुक्रवार सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई. कड़े सुरक्षा इंतजाम के बाद जिला परिषद में भाजपा ने बढ़त बनाते हुए 24 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 22 सीटें आई हैं. भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने एक सीट पर जीत हासिल की.