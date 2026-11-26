Rajasthan Election Results : पंचायत की हार पर दिल्ली में मंथन, संगठन सफाई के बाद अब सरकार की बारी
मदन राठौड़, संगठन महामंत्री और चारों प्रदेश महामंत्रियों से अलग-अलग फीडबैक लिया.
Published : November 26, 2026 at 3:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनावों के नतीजों ने भाजपा के भीतर जवाबदेही की बहस तेज कर दी है. ग्रामीण चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली फीडबैक बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश नेतृत्व से अलग-अलग रिपोर्ट ली. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार और प्रदेश महामंत्रियों से चुनावी नतीजों, हार के कारणों तथा संगठन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की ओर से चुनावी प्रदर्शन को लेकर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की गई. अब तक संगठन के स्तर पर फीडबैक लिया गया है, अगला चरण सरकार से रिपोर्ट लेने का होगा. बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठनात्मक चर्चा हुई.
निकाय चुनाव के नतीजों की अनदेखी पर भी सवाल : इस बैठक की खास बात यह रही कि प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रत्येक प्रदेश महामंत्री से अलग-अलग फीडबैक लिया गया. रिपोर्ट में टिकट वितरण, स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता, चुनाव प्रबंधन और नेताओं की भूमिका जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई. संगठन की ओर से यह दलील सामने आई कि टिकट वितरण में स्थानीय संगठन की राय को अपेक्षित महत्व नहीं मिला. कई जगह चुनावी फैसलों में संगठन की भूमिका सीमित रही.
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ऐसे में हार की जिम्मेदारी तय करते समय टिकट चयन की प्रक्रिया और सरकार के स्तर पर हुए फैसलों को भी जांचना जरूरी है. समीक्षा में पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनावों के परिणामों को भी चर्चा के दायरे में लाने की बात सामने आई. पार्टी के भीतर यह सवाल उठा कि निकाय चुनावों के नतीजों से मिले संकेतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? उस समय सामने आई कमियों और स्थानीय स्तर पर मिले फीडबैक के आधार पर समय रहते सुधार क्यों नहीं किए गए?
पंचायत चुनाव में जिस तरह पार्टी को झटका लगा, उसने पहले के चुनावी संकेतों की समीक्षा को भी जरूरी बना दिया है. भाजपा के लिए यह स्थिति इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में सत्ता में रहते हुए पंचायत चुनावों में इस स्तर का नुकसान पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय बना है.
समीक्षा बैठक में उठे अहम सवाल :
- टिकट वितरण पर सवाल - स्थानीय संगठन की राय को अपेक्षित महत्व नहीं मिला.
- विधायकों की भूमिका - टिकट चयन में विधायकों का दखल ज्यादा रहा.
- संगठन की अनदेखी - प्रदेश संगठन के फीडबैक को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तवज्जो नहीं दी.
- चुनाव प्रबंधन में कमी - स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता और रणनीति पर सवाल.
- जिम्मेदारी तय करने की मांग - हार के लिए टिकट चयन से लेकर सरकार के फैसलों तक की समीक्षा जरूरी.
- यूजीसी रोल बैक - फीडबैक में सवर्ण समाज की ओर से यूजीसी रोल बैक को लेकर नाराजगी भी कारण बताया गया.
- निकाय चुनाव के नतीजे - पहले मिले चुनावी संकेतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया ?
- समय रहते सुधार क्यों नहीं ? – निकाय चुनावों के बाद सामने आई कमियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ?
- सत्ता में रहते नुकसान - पंचायत चुनाव में पार्टी को मिले झटके ने संगठन और सरकार दोनों की भूमिका पर सवाल खड़े किए.
ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल : बैठक में ब्यूरोक्रेसी की मनमानी को लेकर भी सवाल उठा. फीडबैक में कहा गया की पार्टी कार्यकर्ताओं की अधिकारी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है.
सरकार का काम जनता तक नही पहुंचना : सरकार की योजनाएं आम जनता तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंचाना भी एक फीडबैक का बिंदु रहा.
अब मंत्रियों और सरकार के कामकाज का होगा आकलन: संगठन की रिपोर्ट के बाद अब सरकार के स्तर पर भी फीडबैक लेने की तैयारी है. मुख्यमंत्री, मंत्रियों की चुनावी सक्रियता, उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों, अपने क्षेत्रों में मौजूदगी और संगठन के साथ तालमेल की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक कितना पहुंचा और सरकार के कामकाज का संदेश मतदाताओं तक क्यों नहीं पहुंच पाया, इन पहलुओं पर भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है. यानी अब समीक्षा केवल चुनाव लड़ने वाले संगठन पदाधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार की चुनावी भूमिका और मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन भी होगा.
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पार्टी हमेशा चुनाव के बाद समीक्षा करती है : बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी नेतृत्व चुनाव के बाद फीडबैक लेता है. उन्होंने कहा- हमने अपना फीडबैक दे दिया है. चुनाव के परिणाम हार हों या जीत, पार्टी हमेशा रिपोर्ट तैयार करती है और समीक्षा करती है. अभी वही प्रक्रिया चल रही है. पार्टी ने तो तुम्हें जो रिपोर्ट मांगी है वह दे दी है यह संगठन आत्मक बैठक थी जिसमें चुनाव के साथ आगामी समय में पार्टी के अभियानों को लेकर भी चर्चा हुई है. प्रदेश में जनता का भाजपा पर भरोसा है. कांग्रेस कितना नेरेटिमव फैलाने कोशिश करें, लेकिन वह कामयाब होने वाली नहीं है. 2028 में भाजपा फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है.
मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की भी संभावना : संगठन के बाद अब सबकी नजर सरकार के फीडबैक पर है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी शुक्रवार या शनिवार को दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन सकता है. हालांकि, उनका दौरा अभी संभावित बताया जा रहा है. मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने पर चुनावी नतीजों और सरकार की भूमिका को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा होगी.
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राजस्थान भाजपा में यह समीक्षा केवल हार के कारण तलाशने तक सीमित नहीं दिख रही. टिकट किसके सुझाव पर तय हुए, स्थानीय संगठन की बात कितनी सुनी गई, चुनावी जिम्मेदारी मिलने के बाद किसने कितनी सक्रियता दिखाई और सरकार की योजनाओं का असर मतदाताओं तक क्यों नहीं पहुंचा ? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. संगठन के बाद सरकार की रिपोर्ट आने पर यह तस्वीर और साफ होगी कि पार्टी इस चुनावी झटके की जवाबदेही किस स्तर पर तय करती है.