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Rajasthan Election Results : पंचायत की हार पर दिल्ली में मंथन, संगठन सफाई के बाद अब सरकार की बारी

जयपुर भाजपा कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनावों के नतीजों ने भाजपा के भीतर जवाबदेही की बहस तेज कर दी है. ग्रामीण चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली फीडबैक बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश नेतृत्व से अलग-अलग रिपोर्ट ली. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार और प्रदेश महामंत्रियों से चुनावी नतीजों, हार के कारणों तथा संगठन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई.

बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की ओर से चुनावी प्रदर्शन को लेकर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की गई. अब तक संगठन के स्तर पर फीडबैक लिया गया है, अगला चरण सरकार से रिपोर्ट लेने का होगा. बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठनात्मक चर्चा हुई.