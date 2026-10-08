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Special : बढ़त के बावजूद हाड़ौती के चार में से दो जिलों में प्रमुख बनाने से चूक गई थी भाजपा, क्रॉस वोटिंग व बगावत थे कारण

कोटा: राजनीतिक दृष्टि से हाड़ौती संभाग जनसंघ का गढ़ रहा है. इसके बाद यहां पर भाजपा हमेशा आगे ही रहती आई है. बात करें पिछले पंचायतराज चुनाव की करें तो कोटा संभाग में चारों जिलों कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ है. कोटा संभाग में कोरोना के बाद 2020 में दो जिलों में पंचायत राज के चुनाव हुए थे. जबकि 2021 में दो जिलों में हुए थे. वहीं, इस बार चारों जिलों में एक साथ ही चुनाव हो रहा है. जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं.

वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर का कहना है कि पिछले चुनावों में कोटा संभाग में 98 जिला परिषद सदस्य चुने गए थे. इनमें 57 भाजपा के जीत कर आए थे और 41 कांग्रेस के जीत गए थे, लेकिन भाजपा दो जिलों में क्रॉस वोटिंग व बगावत से प्रमुख बनाने से चूक गई थी. साल 2020 में बूंदी और झालावाड़ में चुनाव थे. जिसमें झालावाड़ में भाजपा की प्रेम बाई दांगी जिला प्रमुख बन गई थीं, जबकि बूंदी में बगावत हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत सदस्य बनी चंद्रावती कंवर बागी हो गई थीं.

ऐसे में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और भाजपा के सदस्यों ने भी क्रॉस वोट कर दिया था. जिसके चलते निर्दलीय चंद्रावती जिला प्रमुख बन गई थीं. इसी तरह से 2021 में हुए चुनाव में कोटा जिले में भाजपा के मुकेश मेघवाल जिला प्रमुख बन गए थे. जबकि बारां जिले में भाजपा प्रत्याशी ने क्रॉस वोट कर दिया था. जिसके चलते पूर्व मंत्री और जनता विधायक प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख बन गई थीं.

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कोटा व झालावाड़ में सफल रही थी भाजपा : कोटा की बात की जाए तो यहां से भी सदस्यों में से 13 भाजपा और 10 कांग्रेस के थे. स्पष्ट बहुमत के चलते भारतीय जनता पार्टी के मुकेश मेघवाल यहां तीन वोट से जिला प्रमुख चुने गए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जीता मेघवाल को 10 वोट मिले थे. झालावाड़ में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था. यहां पर उनके 19 सदस्य जीत कर आए थे. जबकि कांग्रेस के 8 सदस्य चुनाव जीते थे. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रेम बाई दांगी 11 वोट से चुनाव जीत गई थी. जबकि कांग्रेस कैंडिडेट अनु यादव को आठ वाटर मिले थे.

संभाग की पंचायत समितियों की स्थिति (ETV Bharat GFX)

उलटफेर का आज दिन तक नहीं हुआ खुलासा : बारां में उलटफेर हो गया था, यहां भारतीय जनता पार्टी के 13 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे. जबकि कांग्रेस के 12 जिला परिषद सदस्य बने थे. भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था. बाड़ेबंदी सदस्यों की की गई थी. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने क्रॉस वोट किया और भाजपा को 13 की जगह 12 ही वोट मिले थे. जबकि उर्मिला जैन भाया एक वोट से जिला प्रमुख बन गई थी. इन चुनाव के बाद काफी हंगामा भी बारां जिले में हुआ था और भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. हालांकि, बीजेपी इस चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले एक सदस्य का नाम आज दिन तक भी उजागर नहीं कर पाई.

संभाग के चारों जिलों में कौन बना था जिला प्रमुख (ETV Bharat GFX)

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बगावत कर भाजपा से कांग्रेस में गई चंद्रावती कंवर बनी थीं जिला प्रमुख : बूंदी जिले की बात की जाए तो वहां पर 23 सीट में से भारतीय जनता पार्टी के 12 कैंडिडेट जीते कर आए थे. जबकि 11 कैंडिडेट कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती चंद्रावती कंवर ने बगावत कर दी और वह बाड़ेबंदी में नहीं गई थीं. इसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही जिला प्रमुख का नामांकन दाखिल कर दिया था. कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने की जगह उन्हें समर्थन दे दिया. भाजपा के सदस्यों ने क्रॉस वोट भी कर दिया था. इसलिए चंद्रावती को 13 वोट मिले और भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम शर्मा को महज 10 वोटिंग मिले थे. इसलिए 3 वोट से चुनाव चंद्रावती कंवर जीत गई थी. बाद में वह कांग्रेस में चली गई थीं.

कांग्रेस की राजस्थान के सह प्रभारी पूनम पासवान कोटा में (ETV Bharat Kota)

बारां में बराबर, बाकी तीनों जिलों में आगे :