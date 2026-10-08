Special : बढ़त के बावजूद हाड़ौती के चार में से दो जिलों में प्रमुख बनाने से चूक गई थी भाजपा, क्रॉस वोटिंग व बगावत थे कारण

Special : बढ़त के बावजूद हाड़ौती के चार में से दो जिलों में प्रमुख बनाने से चूक गई थी भाजपा, क्रॉस वोटिंग व बगावत थे कारण
पिछले चुनावों में कोटा संभाग में भाजपा दो जिलों में क्रॉस वोटिंग व बगावत से प्रमुख बनाने से चूक गई थी. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : October 8, 2026 at 6:30 AM IST
कोटा: राजनीतिक दृष्टि से हाड़ौती संभाग जनसंघ का गढ़ रहा है. इसके बाद यहां पर भाजपा हमेशा आगे ही रहती आई है. बात करें पिछले पंचायतराज चुनाव की करें तो कोटा संभाग में चारों जिलों कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ है. कोटा संभाग में कोरोना के बाद 2020 में दो जिलों में पंचायत राज के चुनाव हुए थे. जबकि 2021 में दो जिलों में हुए थे. वहीं, इस बार चारों जिलों में एक साथ ही चुनाव हो रहा है. जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं.
वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर का कहना है कि पिछले चुनावों में कोटा संभाग में 98 जिला परिषद सदस्य चुने गए थे. इनमें 57 भाजपा के जीत कर आए थे और 41 कांग्रेस के जीत गए थे, लेकिन भाजपा दो जिलों में क्रॉस वोटिंग व बगावत से प्रमुख बनाने से चूक गई थी. साल 2020 में बूंदी और झालावाड़ में चुनाव थे. जिसमें झालावाड़ में भाजपा की प्रेम बाई दांगी जिला प्रमुख बन गई थीं, जबकि बूंदी में बगावत हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत सदस्य बनी चंद्रावती कंवर बागी हो गई थीं.
ऐसे में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और भाजपा के सदस्यों ने भी क्रॉस वोट कर दिया था. जिसके चलते निर्दलीय चंद्रावती जिला प्रमुख बन गई थीं. इसी तरह से 2021 में हुए चुनाव में कोटा जिले में भाजपा के मुकेश मेघवाल जिला प्रमुख बन गए थे. जबकि बारां जिले में भाजपा प्रत्याशी ने क्रॉस वोट कर दिया था. जिसके चलते पूर्व मंत्री और जनता विधायक प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख बन गई थीं.
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कोटा व झालावाड़ में सफल रही थी भाजपा : कोटा की बात की जाए तो यहां से भी सदस्यों में से 13 भाजपा और 10 कांग्रेस के थे. स्पष्ट बहुमत के चलते भारतीय जनता पार्टी के मुकेश मेघवाल यहां तीन वोट से जिला प्रमुख चुने गए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जीता मेघवाल को 10 वोट मिले थे. झालावाड़ में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था. यहां पर उनके 19 सदस्य जीत कर आए थे. जबकि कांग्रेस के 8 सदस्य चुनाव जीते थे. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रेम बाई दांगी 11 वोट से चुनाव जीत गई थी. जबकि कांग्रेस कैंडिडेट अनु यादव को आठ वाटर मिले थे.
उलटफेर का आज दिन तक नहीं हुआ खुलासा : बारां में उलटफेर हो गया था, यहां भारतीय जनता पार्टी के 13 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे. जबकि कांग्रेस के 12 जिला परिषद सदस्य बने थे. भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था. बाड़ेबंदी सदस्यों की की गई थी. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने क्रॉस वोट किया और भाजपा को 13 की जगह 12 ही वोट मिले थे. जबकि उर्मिला जैन भाया एक वोट से जिला प्रमुख बन गई थी. इन चुनाव के बाद काफी हंगामा भी बारां जिले में हुआ था और भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. हालांकि, बीजेपी इस चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले एक सदस्य का नाम आज दिन तक भी उजागर नहीं कर पाई.
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बगावत कर भाजपा से कांग्रेस में गई चंद्रावती कंवर बनी थीं जिला प्रमुख : बूंदी जिले की बात की जाए तो वहां पर 23 सीट में से भारतीय जनता पार्टी के 12 कैंडिडेट जीते कर आए थे. जबकि 11 कैंडिडेट कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती चंद्रावती कंवर ने बगावत कर दी और वह बाड़ेबंदी में नहीं गई थीं. इसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही जिला प्रमुख का नामांकन दाखिल कर दिया था. कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने की जगह उन्हें समर्थन दे दिया. भाजपा के सदस्यों ने क्रॉस वोट भी कर दिया था. इसलिए चंद्रावती को 13 वोट मिले और भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम शर्मा को महज 10 वोटिंग मिले थे. इसलिए 3 वोट से चुनाव चंद्रावती कंवर जीत गई थी. बाद में वह कांग्रेस में चली गई थीं.
बारां में बराबर, बाकी तीनों जिलों में आगे :
- संभाग में 26 पंचायत समितियां में 2020 और 2021 में चुनाव हुए थे. भारतीय जनता पार्टी 18 में अपने प्रधान बैठने में सफल रही थी. जबकि कांग्रेस के आठ में प्रधान बने थे. अब 6 नई पंचायत समितियां इनमें जुड़ गई है, जहां पर पहली बार 2026 में चुनाव होने जा रहा है. इनमें जबकि बूंदी जिले में लाखेरी, दबलाना व खटकड़, बारां जिले में केलवाड़ा व नाहरगढ़ और कोटा जिले में चेचट नई पंचायत समिति बनी है.
- कोटा जिले की बात की जाए तो यहां 2021 में 5 पंचायत समिति में चुनाव हुआ था. जिनमें भारतीय जनता पार्टी चार में जीत गई थी. जबकि कांग्रेस को एक ही सीट मिली थी. भारतीय जनता पार्टी ने खैराबाद में कलावती मेघवाल, सांगोद में जयवीर सिंह अमृत कुआं, इटावा में रिंकू मीणा व सुल्तानपुर में कृष्णा शर्मा को प्रधान बना दिया था. जबकि कोटा की लाडपुरा में कांग्रेस के नईमुद्दीन गुड्डू प्रधान बने थे. नईमुद्दीन गुड्डू को तीन बार सरकार ने एक्शन लेते हुए हटा लिया था, लेकिन वह दोबारा कोर्ट के आदेश से प्रधान बन गए हैं.
- बारां में आठ पंचायत समिति में 2021 में चुनाव हुए थे. यहां पर चार भाजपा और चार कांग्रेस जीत कर आई थी. भारतीय जनता पार्टी ने बारां में मोरपाल सुमन, छबड़ा में हरिओम नागर, छीपाबडौद में नरेश मीणा, अंता में प्रखर कौशल को प्रधान बनाने में सफलता पाई थी. जबकि कांग्रेस अटरू में वंदना नागर, मांगरोल में चंद्रकांता मीणा, किशनगंज में किरण बैरवा और शाहबाद में कांतिबाई मेहता को प्रधान बना पाई थी. हालांकि, अटरू की प्रधान वंदना नागर ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वह तीसरे मोर्चे में शामिल हो गई है. इसके साथ ही दो नई पंचायत समिति भी यहां पर बनी है, जिनमें केलवाड़ा और नाहरगढ़ है. यहां पहली बार 2026 में चुनाव हो रहे हैं.
- झालावाड़ जिले की बात की जाए तो यहां पर 8 पंचायत समिति में 6 पर भाजपा अपने प्रधान बैठाने में सफल रही थी. कांग्रेस के केवल दो प्रधान बने थे. जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने झालरापाटन में भावना झाला, बकानी में मोतीलाल ऐरवाल, पिड़ावा में सीता कुमारी भील, मनोहरथाना में राम कन्या बाई, खानपुर में शीला शर्मा और भवानी मंडी में सुल्तान सिंह को प्रधान बना दिया था. जबकि कांग्रेस ने अकलेरा में टीना नामदेव और डग में कमलाबाई को प्रधान बनाया था.
- बूंदी जिले में पंच पंचायत समिति के चुनाव 2020 में हुए थे. यहां पर भाजपा चार और कांग्रेस एक जगह अपने प्रधान बन पाई थी. बीजेपी से नैनवां में पदम नागर, तालेड़ा में राजेश रायपुरिया, केशोरायपाटन में वीरेंद्र सिंह हाड़ा व हिंडोली में बीजेपी की कृष्णा माहेश्वरी प्रधान थी. जबकि बूंदी में कांग्रेस पार्टी की प्रेम बाई मीणा प्रधान चुनी गई थी. जिले में पहले पांच पंचायत समिति थी, अब बढ़कर आठ हो गई है. इनमें लाखेरी, दबलाना व खटकड नई पंचायत समितियां बनी है.