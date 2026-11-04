भरतपुर: पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान कौड़ापुरा में खूनी संघर्ष, दो पक्षों में पथराव में दो घायल
शराब के नशे में कुछ युवकों के बीच मंगलवार रात किसी बात पर कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट एवं पथराव में बदल गई.
Published : November 4, 2026 at 3:33 PM IST
भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के कौड़ापुरा गांव में सरपंच चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मंगलवार देर रात कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते जमकर पथराव हो गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से गांव में अफरा-तफरी मच गई. पथराव में दोनों पक्षों का एक-एक व्यक्ति घायल हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और चार लोगों को हिरासत में लिया.
गढ़ी बाजना थाना अधिकारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि कौड़ापुरा गांव की घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से थाने में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए. पथराव में घायल लोगों का प्राथमिक उपचार कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.
पढ़ें:Panchayat Chunav 2026: तीसरे चरण में अब गांव की सरकार का रण, 5 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान
कहासुनी मारपीट में बदली: अधिकारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि कौड़ापुरा में पंचायत चुनाव को लेकर कई दिन से प्रचार चल रहा था. इसी दौरान मंगलवार देर रात शराब के नशे में कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. शुरुआत में मामूली नजर आ रहा विवाद कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया. इसमें करतार मावई तथा वीरेंद्र कौड़ापुरा पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और पथराव शुरू हो गया. इस दौरान एक-दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए. इससे गांव में तनाव पैदा हो गया. पथराव में दोनों पक्षों के दो लोग घायल हो गए.
चार को हिरासत में लिया: सूचना मिलने पर गढ़ी बाजना थाना अधिकारी श्यामलाल मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को भी सूचना दी गई. इसके बाद एएसपी रामगोपाल बसवाल और सीओ देवेंद्र जाखड़ अतिरिक्त जाप्ते के साथ कौड़ापुरा गांव पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से समझाइश की और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने एहतियातन चार लोगों को हिरासत में लिया है.
पढ़ें:पंचायत चुनाव पर निगरानी: भाजपा का आरोप, सरकारी कर्मचारी कांग्रेस कार्यकर्ता बन कर रहे काम
पुलिस की दोनों पक्षों पर नजर: थानाधिकारी मीणा ने बताया कि 5 नवंबर को होने वाले सरपंच चुनाव के मतदान से ठीक पहले गांव में हुई पथराव ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी. मतदान के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने को कौड़ापुरा गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. पुलिस लगातार गांव में गश्त कर रही है. दोनों पक्षों की गतिविधियों पर नजर रखे हैं.
पढ़ें: डीडवाना-कुचामन: मारोठ में फर्जी मतदान का आरोप, डारापुरा में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार
पढ़ें:पंचायत चुनाव का तीसरा चरण: दांव पर कांग्रेस के 6 सांसद और 15 विधायकों की साख...जीत दिलाने की चुनौती
पढ़ें: 150 बैलट पेपर गायब होने के बाद भावी पंचायत चुनाव स्थगित, अब 2 नवंबर को री-पोलिंग