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भरतपुर: पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान कौड़ापुरा में खूनी संघर्ष, दो पक्षों में पथराव में दो घायल

घटना के बाद कौड़ापुरा गांव में पुलिस जाप्ता ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के कौड़ापुरा गांव में सरपंच चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मंगलवार देर रात कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते जमकर पथराव हो गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से गांव में अफरा-तफरी मच गई. पथराव में दोनों पक्षों का एक-एक व्यक्ति घायल हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और चार लोगों को हिरासत में लिया.

गढ़ी बाजना थाना अधिकारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि कौड़ापुरा गांव की घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से थाने में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए. पथराव में घायल लोगों का प्राथमिक उपचार कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.