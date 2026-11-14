रात को मतदान दल के साथ सोए...सुबह नहीं उठे पोलिंग अधिकारी, जानिए पूरा मामला
पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर गए शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
Published : November 14, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 12:39 PM IST
बूंदी : पंचायत चुनाव के बीच मतदान ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक की अचानक मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. हिंडोली क्षेत्र के खींया मतदान केंद्र पर चुनाव ड्यूटी करने पहुंचे पोलिंग अधिकारी बबलू कुमार गोचर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. रात को मतदान दल के साथ सोए बबलू सुबह नहीं उठे. साथी कर्मचारियों ने जगाने का प्रयास किया तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं मिली. इसके बाद तत्काल प्रशासन को सूचना दी गई. आनन-फानन में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों की भीड़ जमा हो गई.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने बताया कि खींया मतदान केंद्र बसोली थाना क्षेत्र में स्थित है. यहां बबलू कुमार गोचर मतदान टीम का हिस्सा थे. उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं है. परिजनों की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार मेडिकल टीम से कार्रवाई करवाई जाएगी. सीएमएचओ को भी मामले से अवगत करा दिया गया है. चिकित्सकीय रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
इसे भी पढ़ें: लाइव PANCHAYAT ELECTIONS 2026 : पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 25 जिलों में वोटिंग जारी, सुबह 10 बजे तक 15.81 फीसदी पड़े वोट
ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाया : घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में खलबली मच गई. गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार करवाया और बबलू को तेजी से बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शिक्षक की मौत की खबर सुनकर परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां चीख-पुकार मच गई.
अस्पताल में सुरक्षा के लिए पुलिस जाप्ता तैनात : घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई. कोतवाली और सदर थाने का पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत स्वयं अस्पताल पहुंचे. अतिरिक्त जिला कलेक्टर एचडी सिंह, बूंदी एसडीएम लक्ष्मीकांत मीणा और तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों ने घटनाक्रम की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.
इसे भी पढ़ें: पंचायतीराज चुनाव: 25 जिलों में चौथे व अंतिम चरण के लिए मतदान जारी, सुबह से ही बूथों पर लगी मतदाताओं की कतारें
बूंदी एसडीएम लक्ष्मीकांत मीणा ने बताया कि शाम के समय मतदान दल के सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, तब बबलू की तबीयत ठीक थी. उन्होंने चक्कर आने की बात कही थी, लेकिन मेडिकल सहायता की मांग नहीं की थी. सुबह अचानक उनके बेहोश होने की सूचना मिली. इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. प्रथम दृष्टया मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक वजह सामने आएगी. जिला अस्पताल में मौजूद परिजनों ने बताया कि बबलू कुमार करीब तीन साल पहले शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) के रूप में राजकीय सेवा में आए थे.