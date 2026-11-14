ETV Bharat / state

रात को मतदान दल के साथ सोए...सुबह नहीं उठे पोलिंग अधिकारी, जानिए पूरा मामला

शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ( फोटो ईटीवी भारत बूंदी )

बूंदी : पंचायत चुनाव के बीच मतदान ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक की अचानक मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. हिंडोली क्षेत्र के खींया मतदान केंद्र पर चुनाव ड्यूटी करने पहुंचे पोलिंग अधिकारी बबलू कुमार गोचर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. रात को मतदान दल के साथ सोए बबलू सुबह नहीं उठे. साथी कर्मचारियों ने जगाने का प्रयास किया तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं मिली. इसके बाद तत्काल प्रशासन को सूचना दी गई. आनन-फानन में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों की भीड़ जमा हो गई.